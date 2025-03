Diferența de vârstă dintre Cătălin Botezatu și Nicolle Fota e URIAȘĂ! Cei doi s-au afișat oficial

După numeroase zvonuri și speculații, Cătălin Botezatu și iubita lui mult mai tinerică s-au afișat oficial împreună. Deși diferența de vârstă dintre ei este considerabilă, acest lucru nu pare să îi împiedice să fie tot mai prezenți împreună la evenimente. În ultima perioadă, designerul și noua lui parteneră au fost văzuți din ce în ce mai des, iar acum nu se mai ascund de ochii lumii.

Noul cuplu din showbiz a fost surprins în mai multe rânduri împreună, prima apariție datând din toamna anului trecut. Dacă inițial se credea că au doar o colaborare profesională, realitatea s-a dovedit a fi alta. Mai mult, tânăra i-a fost alături celebrului designer de ziua lui de naștere, dar au și petrecut Revelionul împreună într-o locație exclusivistă din Cluj.

Cătălin Botezatu (58 de ani) și Nicolle Fota (18 ani) formează acum unul dintre cele mai discutate cupluri din showbiz, din cauza diferenței de vârstă dintre ei. Pe aceștia îi despart 40 de ani, însă acest lucru pare să nu conteze atunci când vine vorba de sentimente. Designerul a fost întrebat de mai multe ori despre această relație și a oferit răspunsuri evazive, dar a recunoscut că Nicolle face parte din viața lui de ceva timp.

„Iar spuneți de Nicolle? Da, este o fată nouă, e o fată frumoasă, un topmodel internațional. Eu credeam că se știe deja. Am apărut cu ea și la ziua mea, și la Revelion. Este nelipsită din show-urile mele. Ea e deja lansată în lumea fashionului și e ce trebuie acolo. Am avut grijă de la început să fie doar în lumea fashionului.

E oricum la început, are doar 18 ani. Altă întrebare (n.r. – dacă este iubita lui). E rău dacă mă afișez? Dacă nu mă afișez, de ce nu mă afișez, dacă mă afișez? Eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni”, spunea Cătălin Botezatu, în urmă cu ceva timp.