Din ce face Misha bani după ce s-a despărțit de Connect-R

Frumoasa artistă nu duce lipsă de contracte, chiar dacă fanii ei o văd cel mai mult timp lângă fetița ei. Trăsăturile ei perfecte o fac pe Misha să fie cerută pentru promovarea multor produse de înfrumusețare.

Connect-R a postat pe instagram anunțul privind divorțul lui de Misha, iar foarte multă l-a considerat ca fiind o farsă. Alții au crezut că i-a fost spart contul și altcineva a scris în locul lui. Totul a fost însă cât se poate de real.

„Nu obisnuiesc sa impartasesc lucruri atat de intime cu nimeni, dar nici sa gasesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an si 3 saptamani de cand am hotarat sa ramanem prietenii si parintii copilului nostru! Viata merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atat am avut de spus! Rog pe toata lumea inclusiv presa sa nu ne puna intrebari. Multumim anticipat”, a scris solistul.

Misha nu a vrut să comenteze niciodată despre motivul despărțirii, ba chiar a repetat în nenumărate rânduri că au rămas înr elații de prietenie. Frumoasa artistă s-a concentrat apoi asupra creșterii fetiței, dar nu a neglijat nici cariera.

Misha a început să câștige foarte bine după ce și-a exploatat frumusețea în tot felul de campanii de promovare al unor produse de înfrumusețare. De exemplu, pentru că a devenit imaginea unui brand de gene false ea a primit peste 2.000 de euro.