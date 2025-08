Din ce trăiește acum celebra Sharon Stone. Câștigă mai bine decât atunci când juca în filme celebre

Actrița Sharon Stone, devenită celebră în întreaga lume pentru rolul din Basic Instinct, a vorbit deschis despre situația sa financiară. Într-un interviu acordat Business Insider, ea mărturisește că acum, la 67 de ani, încă încasează sume frumoase de bani din modelling.

Deși a devenit cunoscută ca actriță și încă mai apare pe marile ecrane, Sharon Stone recunoaște acum că s-a reorientat din punct de vedere profesional. Ba mai mult decât atât, ea a povestit că obține mai mulți bani decât din filme.

În cadrul interviului, ea a fost întrebată despre cariera sa de model, cea care, de altfel, a propulsat-o în lumea filmului. Stone a spus că, de fapt, modelling-ul a rămas o importantă parte a carierei sale.

De asemenea, ea a atins și subiectul intrării sale în lumea actoriei. Stone povestește că a devenit actriță după ce a aflat de la o agentă că se organizează o preselecție pentru un film regizat de Woody Allen. Așa că a mers la casting.

„Nu aveam bani, așa că mergeam pe role la toate întâlnirile. Era perioada Studio 54 în New York. Woody Allen stătea la o stație de autobuz. Juliet Taylor, directoarea de casting, avea un pupitru acolo și se uita la pozele fiecăruia.

I-am arătat portofoliul meu, ea i l-a întins lui Woody, și mi-a spus: «Woody vrea să te așezi cu el». Așa că am intrat în stația de autobuz, m-am așezat lângă el, iar el s-a uitat la poze, nu a zis nimic, mi le-a dat înapoi și am plecat. Apoi am aflat că am primit rolul”.