Din seria: suntem cu circul! După ce l-a înjurat ca la ușa cortului pe Ionuț, Alexandra Bodi își dorește împăcarea – Ce gest a făcut pe TikTok

Gospodina din Mureș, cunoscută pentru ciorba de salată a folosit cel mai josnic limbaj și i-a șocat pe internauți.

„Cei care i-ați băgat lui Ionuț în cap să-i lingeți picioarele și degetele de la picioare și fundul, să-i mâncați c^&%* lui Ionuț și mie c^&*$ meu, așa că mă doare în c#$ de voi, haterilor. Să o luați în gură ca Moș Gerilă, nu mă interesează că vede Ionuț, să mă p&% pe fața lui Ionuț și pe a voastră, să vadă o lume întreagă, că deja nu mai suport. Să mă pupați direct în fund când mă c%^. Mă f%^ în el de TikTok. Îmi cer scuze față de voi, dragii mei, cei care mă susțineți, dar mă p%^ pe el de TikTok și pe fața lui Ionuț și pe toți haterii, să o s^&$ toți haterii, uite așa. Și tu Ionuț, să o s^&*” a spus Alexandra Bodi, în clipul video pe care nu-l putem reda pe CANCAN.RO, din cauza limbajului folosit de ea.

Sursă foto: captură TikTok