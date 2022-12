Divorț răsunător! Toni Collette și Dave Galafassi își spun adio după 20 de ani de căsnicie. Bărbatul a călcat strâmb

Lumea showbiz-ului internațional este zguduită de un nou divorț. Toni Collette și Dave Galafassi își spun adio, după 20 de ani de căsătorie. Decizia vine după ce au apărut dovezi ale infidelității bărbatului. Cei doi se despart în termeni amiabili și, vro continua să păstreze legătura de dragul celor doi copii pe care îi au împreună.

Toni Collette a fost cea care a anunțat în mod oficial despărțirea, prin intermediul unei postări pe Instagram. Anunțul vine după ce Dave Galafassi a fost surprins în compania unei alte femei. Acesta a fost fotografiat sărutând o femeie pe o plajă din Sydney. Toni Collette a decis să nu comenteze subiectul. A preferat să încheie poveste fără scandal și cu eleganță.

În anunțul publicat în mediul online, Toni Collette a subliniat că despărțirea este de comun acord și vine după o lungă perioadă în care cei doi au stat separați. Aceasta a mai precizat că va continua să păstreze o relație apropiată cu fostul partener de dragul copiilor pe care îi au împreună și a anilor pe care i-au petrecut unul lângă altul.

„Suntem uniți în decizia noastră și facem parte din respectul și grija continuă unul pentru celălalt. Copiii noștri sunt de o importanță capitală pentru noi și vom continua să prosperăm ca familie, deși într-o formă diferită. Suntem recunoscători pentru spațiul și dragostea pe care ni le acordați pe măsură ce evoluăm și trecem prin această tranziție în mod pașnic. Multe mulțumiri.”, a scris Toni Collette.

Cum a început povestea celor doi

În anul 2002, Toni Collette și Dave Galafassi se întâlneau pentru prima dată, în cadrul evenimentului de lansare al albumului de debut al trupei Gelbison, Metal Detector. După prima interacțiune, câteva zile mai târziu, s-au zărit în cadrul unei petreceri, iar atunci s-a produs magia.

Toni Collette a mărturisit că întâlnirea a fost una surprinzătoare. Plănuise să stea la petrecere doar 10 minute, însă atunci când l-a zărit pe Dave Galafassi totul s-a schimbat.

„A fost prima persoană pe care am văzut-o când am intrat pe ușă. M-a sărutat pe obraz și m-am cam topit. Am plănuit să stau zece minute… Am fost acolo timp de 12 ore. A fost o zi bună.”, declara Toni Collette.

