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Divorț-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 10 ani de mariaj

De: Emanuela Cristescu 16/06/2026 | 18:40
Divorț-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 10 ani de mariaj
Un megastar a depus actele de divorț în secret. Nimeni nu se aștepta
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Unul dintre cele mai solide și mai iubite cupluri din industria muzicală a decis să pună capăt mariajului spectaculos care dura de aproape un deceniu! Artistul de top a făcut pasul decisiv departe de ochii curioșilor și a declanșat procedurile legale pentru separare.

Gigantul muzicii country, Jelly Roll, și partenera lui, Bunnie Xo, au decis să divorțeze. Nimic nu prevestea o asemenea furtună în paradis! În primăvara acestui an, mai exact pe data de 18 mai, cântărețul în vârstă de 41 de ani a mers la tribunalul din comitatul Williamson, statul Tennessee, unde a înregistrat oficial cererea de divorț.

Unul dintre cele mai solide cupluri divorțează

Relația sa cu celebra realizatoare a emisiunii online „Dumb Blonde” părea indestructibilă, cei doi fiind căsătoriți încă din vara anului 2016. De-a lungul timpului, blondina i-a fost sprijin total și a ajutat la creșterea celor doi copii pe care solistul îi are din trecut, Bailee Ann, ajunsă la majorat, și micuțul Noah Buddy.

Deși acum au ales o cale amiabilă și vor să țină totul ascuns în spatele ușilor închise, povestea lor a fost marcată de episoade extrem de intense. În anul 2023, cuplul a organizat o ceremonie fastuoasă pentru reînnoirea jurămintelor, bifând un moment extrem de siropos. Totuși, fosta parteneră a dat de înțeles pe rețelele sociale că au existat momente de cumpănă majore în trecutul lor.

Un megastar a depus actele de divorț în secret. Nimeni nu se aștepta
Un megastar a depus actele de divorț în secret. Nimeni nu se aștepta

„Cine ar fi știut că faptul că ne-am despărțit în 2018, eu m-am mutat înapoi la Vegas, iar tu ai venit să mă iei înapoi, avea să ne ducă în această călătorie nebună numită viață”, a scris Bunnie.

Ea a povestit și cum a reușit să își salveze povestea. La momentul respectiv, Bunnie a spus că îl iubește nebunește pe Jelly Roll și că merită să lupte pentru iubirea lor.

„În sfârșit ne-am dedicat unul altuia și am făcut tot ceea ce ne-am promis în prima noapte din 2016”, a continuat ea. „Castelul nostru construit pe nisip a trebuit să se prăbușească, pentru ca noi să putem reconstrui pe un teren solid. Te iubesc atât de mult”, a spus ea.

Nimeni nu se aștepta la această veste

Ruptura vine la doar câteva luni după ce perechea a făcut senzație pe covorul roșu la gala premiilor Grammy, unde s-au sărutat pasional în fața fotografilor. În cadrul aceluiași eveniment grandios, solistul a trăit apogeul carierei, plecând acasă cu trei trofee de aur.

Urcat pe scenă, copleșit de o emoție uriașă și cu lacrimi șiroind pe obraz, Jelly Roll i-a făcut o declarație de dragoste soției sale. Artistul a spus că ea l-a salvat de la autodistrugere și că este recunoscător pentru tot.

„O să încerce să mă dea jos de pe scenă, așa că lăsați-mă doar să încerc să spun asta”, a spus artistul cunoscut pentru piesa „Son of a Sinner”. În primul rând, Iisuse, te aud și te ascult. Doamne, te ascult. Doamne. În al doilea rând, vreau să îi mulțumesc frumoasei mele soții. Nu mi-aș fi schimbat niciodată viața fără tine. Aș fi ajuns mort sau în închisoare. M-aș fi sinucis dacă nu ai fi fost tu și Iisuse. Îți mulțumesc pentru asta”, a spus acesta.

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