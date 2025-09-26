Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 11 ani de căsnicie: ce se întâmplă cu fetița lor

După mai bine de un deceniu împreună, Grigore Moldovan și Mariana, cunoscuți publicului din emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, și-au încheiat oficial căsătoria. Relația lor, care a început în casa emisiunii și care a durat 12 ani, a ajuns la final după ce separarea fusese anunțată cu câteva luni în urmă. Cuplul a decis să pună punct relației, dar va rămâne unit de responsabilitatea comună față de fiica lor, care reprezintă punctul central al vieților lor de acum înainte.

Povestea celor doi a început în sezonul trei al show-ului matrimonial, acolo unde s-au întâlnit și au descoperit că se potrivesc unul cu celălalt. La scurt timp după ce s-au cunoscut, au ales să se căsătorească, construind împreună o viață de familie. În 2020, cei doi au devenit părinți, iar nașterea fiicei lor a fost considerată un moment definitoriu în relația lor și o sursă de bucurie profundă pentru ambii.

Grigore Moldovan și Mariana s-au despărțit?

Deși păreau un cuplu stabil și armonios, în ultimele luni s-au produs schimbări care au condus la decizia de separare. Documentele de divorț au fost deja depuse, iar în prezent actele au fost finalizate, marcând oficial sfârșitul mariajului. Astfel, după 11 ani de căsnicie, Grigore și Mariana nu mai sunt soț și soție, însă copilul rămâne un punct comun și o legătură pe care niciunul nu o poate ignora.

”Motivele reale pentru care ne despărțim nu pot să vi le spun concret, dar cert este un lucru: eu am încercat să fiu un soț și un tată bun, nu am jignit-o pe soția mea, nu am bătut-o, nu am înșelat-o, nu am vicii, am fost familist, am mers la serviciu alături de soția mea. Cu toate acestea, după 12 ani de relație și 11 de căsnicie, așa a fost să se întâmple. Soția mea nu își mai dorește să fie într-o relație cu mine, nu mai simte acest lucru, nu mai este de acord cu felul meu de a fi. Este adevărat că de-a lungul timpului, eu am avut o relație nu tocmai bună cu socrii mei. Am avut conflcite, permanent și sunt tentat să cred că ei sunt unul dintre motivele despărțirii, faptul că nu mă înțeleg cu familia ei”, a transmis Grigore Moldovan pe rețelele de socializare.

Pe parcursul participării lor la emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, Grigore Moldovan și Mariana au atras rapid simpatia publicului. Chimie lor și felul în care se susțineau reciproc i-a făcut să fie considerați unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale sezonului, iar fanii emisiunii îi urmăreau cu interes evoluția relației, de la primele întâlniri până la decizia de căsătorie. Popularitatea lor în cadrul show-ului a fost un punct de plecare pentru viața lor reală împreună și pentru construirea unei familii apreciate de telespectatori.