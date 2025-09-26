Acasă » Știri » Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 11 ani de căsnicie: ce se întâmplă cu fetița lor

Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 11 ani de căsnicie: ce se întâmplă cu fetița lor

De: Anca Chihaie 26/09/2025 | 10:20
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 11 ani de căsnicie: ce se întâmplă cu fetița lor
Despărțire neașteptată în showbiz! Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

După mai bine de un deceniu împreună, Grigore Moldovan și Mariana, cunoscuți publicului din emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, și-au încheiat oficial căsătoria. Relația lor, care a început în casa emisiunii și care a durat 12 ani, a ajuns la final după ce separarea fusese anunțată cu câteva luni în urmă. Cuplul a decis să pună punct relației, dar va rămâne unit de responsabilitatea comună față de fiica lor, care reprezintă punctul central al vieților lor de acum înainte.

Povestea celor doi a început în sezonul trei al show-ului matrimonial, acolo unde s-au întâlnit și au descoperit că se potrivesc unul cu celălalt. La scurt timp după ce s-au cunoscut, au ales să se căsătorească, construind împreună o viață de familie. În 2020, cei doi au devenit părinți, iar nașterea fiicei lor a fost considerată un moment definitoriu în relația lor și o sursă de bucurie profundă pentru ambii.

Grigore Moldovan și Mariana s-au despărțit?

Deși păreau un cuplu stabil și armonios, în ultimele luni s-au produs schimbări care au condus la decizia de separare. Documentele de divorț au fost deja depuse, iar în prezent actele au fost finalizate, marcând oficial sfârșitul mariajului. Astfel, după 11 ani de căsnicie, Grigore și Mariana nu mai sunt soț și soție, însă copilul rămâne un punct comun și o legătură pe care niciunul nu o poate ignora.

Foto: social media

”Motivele reale pentru care ne despărțim nu pot să vi le spun concret, dar cert este un lucru: eu am încercat să fiu un soț și un tată bun, nu am jignit-o pe soția mea, nu am bătut-o, nu am înșelat-o, nu am vicii, am fost familist, am mers la serviciu alături de soția mea. Cu toate acestea, după 12 ani de relație și 11 de căsnicie, așa a fost să se întâmple. Soția mea nu își mai dorește să fie într-o relație cu mine, nu mai simte acest lucru, nu mai este de acord cu felul meu de a fi. Este adevărat că de-a lungul timpului, eu am avut o relație nu tocmai bună cu socrii mei. Am avut conflcite, permanent și sunt tentat să cred că ei sunt unul dintre motivele despărțirii, faptul că nu mă înțeleg cu familia ei”, a transmis Grigore Moldovan pe rețelele de socializare.

Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Pe parcursul participării lor la emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, Grigore Moldovan și Mariana au atras rapid simpatia publicului. Chimie lor și felul în care se susțineau reciproc i-a făcut să fie considerați unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale sezonului, iar fanii emisiunii îi urmăreau cu interes evoluția relației, de la primele întâlniri până la decizia de căsătorie. Popularitatea lor în cadrul show-ului a fost un punct de plecare pentru viața lor reală împreună și pentru construirea unei familii apreciate de telespectatori.

(Citește și: Prima reacție a lui Kylie Jenner, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Timothée Chalamet. Acum totul e clar!)

Tags:
Iți recomandăm
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!
Știri
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a…
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Știri
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1
Mediafax
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru...
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Gandul.ro
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO...
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Mediafax
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
WOWBiz.ro
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
VIDEO AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă formațiunea
Digi 24
VIDEO AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă...
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are...
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Un român a fost găsit mort într-un depozit, în Italia. Bărbatul a fost împușcat
kanald.ro
Un român a fost găsit mort într-un depozit, în Italia. Bărbatul a fost împușcat
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
StirileKanalD
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
kfetele.ro
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele...
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns în comă la spital! Fosta noră a lui Nicolae Botgros se roagă zi și noapte ca băiatul ei să-și revină: „Oriunde vei merge...”
WOWBiz.ro
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns...
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
observatornews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala...
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular...
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Romania TV
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine...
ONG-ul lui George Soros, Open Society, anchetat în Statele Unite
evz.ro
ONG-ul lui George Soros, Open Society, anchetat în Statele Unite
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
Gandul.ro
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri...
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: Mulţumesc, la revedere
as.ro
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii:...
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power...
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC:
radioimpuls.ro
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de...
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și...
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Flavia Mihășan, noi dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu: ”Mie îmi place cu autoironia”
Flavia Mihășan, noi dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu: ”Mie îmi place cu autoironia”
Bărbat din Tulcea, identificat după 26 de ani de la crima săvârșită. A omorât o femeie în 1999
Bărbat din Tulcea, identificat după 26 de ani de la crima săvârșită. A omorât o femeie în 1999
(P) Petreceri cu premii de sute de mii de lei în octombrie la MAGNUM!
(P) Petreceri cu premii de sute de mii de lei în octombrie la MAGNUM!
Ingredientele BANALE cu care Steluța, o femeie de 72 de ani, a învins cancerul: ”Vorbesc serios!”
Ingredientele BANALE cu care Steluța, o femeie de 72 de ani, a învins cancerul: ”Vorbesc serios!”
Vezi toate știrile
×