Prima reacție a lui Kylie Jenner, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Timothée Chalamet. Acum totul e clar!

De: Adrian Sabau 18/08/2025 | 20:40
Kylie Jenner și Timothée Chalamet în timpul ceremoniei de decernare a premiilor David di Donatello 2025, la Teatro 5 din Cinecitta. Roma, 7 mai 2025. Foto: Profimedia

Vedeta de reality show Kylie Jenner a pus capăt, într-un mod subtil, speculațiilor potrivit cărora ea și iubitul ei, Timothée Chalamet, s-ar fi despărțit.

A trecut ceva timp de când Kylie Jenner și Timothée Chalamet au fost văzuți împreună și, firește, fanii au început să speculeze că unul dintre cuplurile-surpriză de la Hollywood s-ar fi despărțit.

Ultima dată, ei fuseseră zăriți în Franța în timp ce erau în vacanță împreună.

Zvonurile s-au intensificat după ce Timothée nu s-a prezentat la petrecerea de ziua lui Kylie, la începutul acestei luni.

Dar fanii nu ar trebui să își facă griji, o sursă a declarat că cei doi sunt încă împreună — pur și simplu se confruntă cu realitățile unei relații la distanță și cu programele încărcate, conform PAGE SIX.

Marți, pe fondul zvonurilor despre despărțire, Timothée, în vârstă de 29 de ani, a distribuit pe Instagram o imagine cu posterul viitorului său film „Marty Supreme” – iar partenera sa a reacționat prompt.

Actrița din „Keeping Up With the Kardashians”, în vârstă de 28 de ani, a dat „like” postării.

Kylie nu a reacționat la postarea cu trailerul filmului, distribuită a doua zi, dar membrii familiei ei au făcut-o. Atât mama lui Kylie, Kris Jenner, cât și sora ei Kendall Jenner au „apreciat” teaser-ul de miercuri.

De ce nu mai pot Kylie și Timothée petrece timp împreună

31 mai 2025; Indianapolis, Indiana, SUA; Timothee Chalamet și Kylie Jenner în timpul meciului dintre Indiana Pacers și New York Knicks pentru playoff-urile NBA din 2025. Foto: Profimedia

Vineri, presa a relatat că Kylie și Chalamet „nu s-au văzut de câteva săptămâni” din cauza programelor lor „istovitoare”.

“Nu s-au văzut de câteva săptămâni doar pentru că Timothée filmează “Dune: Messiah” într-un studio din Budapesta, iar Kylie lucrează și ea”, a declarat o sursă, menționând că „Kylie l-a vizitat în iulie”.

Sursa a ținut să precizeze că Jenner „are o mulțime de responsabilități” acasă în Los Angeles.

Deși Kylie s-ar putea urca în avionul ei privat, sursa a explicat de ce nu este atât de simplu:

„Chiar dacă Kylie are un avion privat, zborul tot durează 12 ore. Kylie are copii și lucrează și ea. Are o mulțime de responsabilități în Los Angeles. Programul lui Timothée este obositor, cu foarte puține perioade de pauză.”

O relație la distanță, dar care funcționează, spun sursele

Cu toate acestea, cei doi depun eforturi pentru a rămâne conectați.

„Totuși, ei fac relația să funcționeze”, a continuat sursa. „Ei fac FaceTime în majoritatea zilelor. Le este dor unul de celălalt și sunt complet bine.”

Iar programul încărcat al lui Timothée nu va încetini prea curând. După Budapesta, el ar urma să meargă în Iordania și Abu Dhabi pentru mai multe filmări.

Dar, în ciuda provocărilor, cuplul și-a intrat într-un ritm.

După cum a declarat anterior o sursă, sunt „obișnuiți cu acest tip de program”, adăugând că Kylie „va zbura să-l vadă când va putea” în timpul producției filmului “Dune”.

(Citește și: Scandal de proporții! Fabrica de minciuni a familiei Kardashian: jumătate dintre urmăritorii lor sunt falși!)

