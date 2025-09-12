Acasă » Știri » Divorț-ȘOC în showbiz! Tenismenul și soția și-au spus ADIO după 15 ani de căsnicie

Divorț-ȘOC în showbiz! Tenismenul și soția și-au spus ADIO după 15 ani de căsnicie

De: Anca Chihaie 12/09/2025 | 18:47
Divorț-ȘOC în showbiz! Tenismenul și soția și-au spus ADIO după 15 ani de căsnicie
Foto: social media

Cariera sportivă și viața personală a lui Jamie Murray, fratele mai mare al lui Andy Murray, trec printr-o perioadă de schimbări importante. Tenismenul britanic a finalizat în luna august a acestui an divorțul de Alejandra Gutierrez, partenera alături de care a împărțit peste un deceniu și jumătate de viață.

Decizia de a se separa fusese luată încă din urmă cu aproximativ un an, însă procedurile legale s-au încheiat abia acum, marcând finalul unei relații începute în 2008. La acea vreme, Alejandra era studentă la afaceri, iar întâlnirea cu Jamie a dus rapid la o legătură puternică. Doi ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie intimă la Cromlix House, o locație deosebită din apropierea orașului natal al sportivului, Dunblane. Andy Murray, fratele mai mic al lui Jamie și multiplu campion de Grand Slam, a avut atunci rolul de cavaler de onoare.

Jamie Murray a divorțat!

De-a lungul timpului, familia Murray-Gutierrez a fost discretă și a preferat să-și trăiască viața departe de reflectoare. Cu toate acestea, atenția presei a revenit recent asupra lor, în special după apariția informațiilor legate de noul statut al lui Jamie. În prezent, el se concentrează atât pe carieră, cât și pe creșterea fiicei sale, Ava, în vârstă de doi ani, copil care rămâne prioritatea celor doi părinți.

Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit...

În paralel cu schimbările din viața personală, Jamie Murray continuă să fie o figură respectată în tenisul mondial. Deși de multe ori a fost perceput prin prisma realizărilor fratelui său mai mic, Jamie și-a construit o carieră solidă, reușind să câștige șapte titluri de Grand Slam la dublu și dublu mixt. Printre cele mai notabile performanțe se numără triumful la Wimbledon din 2007, la dublu mixt, alături de Jelena Jankovic, precum și victoria obținută în 2017 împreună cu Martina Hingis, una dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului.

În prezent, sportivul își împarte timpul între activitatea din circuit și rolul său de director al turneului de la Queen’s Club, o competiție prestigioasă din Londra care atrage anual unii dintre cei mai importanți jucători ai lumii. Implicarea lui în organizarea acestui turneu reprezintă o nouă etapă în cariera sa, semn că experiența acumulată pe teren poate fi transformată într-o contribuție semnificativă și în culisele sportului.

În viața personală, Murray pare pregătit să privească înainte. Potrivit presei britanice, sportivul a ales să își creeze un cont pe o aplicație de dating exclusivistă, frecventată de celebrități și persoane cu statut financiar ridicat. Această decizie sugerează dorința lui de a redescoperi noi experiențe și de a construi poate, în viitor, o altă relație.

ANDREEA ALBĂSTROIU, SEXY-IUBITA LUI RĂDUCIOIU, SE RĂZBOIEȘTE CU FOSTUL SOȚ FUGIT ÎN ITALIA!

Tags:
Iți recomandăm
Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despărgubiri URIAȘE. Părinții au privit la televizor cum le mor copiii
Știri
Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despărgubiri URIAȘE. Părinții au privit la televizor cum…
Tatăl Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren, nu a putut să-și conducă fiica pe ultimul drum. Motivul pentru care nu a ajuns la înmormântare
Știri
Tatăl Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren, nu a putut să-și conducă fiica pe ultimul drum. Motivul pentru…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Gandul.ro
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Un doctor anestezist a părăsit pacientul sedat pe masa de operație, pentru a face sex cu o asistentă
Adevarul
Un doctor anestezist a părăsit pacientul sedat pe masa de operație, pentru a...
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Digi 24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Ireal cât costă cărțile de vizită ale deputaților din Parlamentul României: „Sunt cu foiță de aur”
kanald.ro
Ireal cât costă cărțile de vizită ale deputaților din Parlamentul României: „Sunt cu foiță de...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
kfetele.ro
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska,...
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
WOWBiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia...
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de pensionari
Fanatik.ro
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună...
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă”
Fanatik.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată...
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră...
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Romania TV
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune Codul Civil. Vecinii te pot da în judecată
Capital.ro
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune...
Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI
evz.ro
Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Gandul.ro
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta...
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
as.ro
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă că și-ar fi ucis copilul. S-a luptat 10 ani să devină mamă:
radioimpuls.ro
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă...
Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt. Ce avere dețin și cu ce afaceri se mai ocupă
Fanatik.ro
Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt. Ce avere dețin și...
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
Fanatik.ro
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despărgubiri URIAȘE. Părinții au privit ...
Familiile celor 3 tineri înghițiți de ape, în Italia, cer despărgubiri URIAȘE. Părinții au privit la televizor cum le mor copiii
Tatăl Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren, nu a putut să-și conducă fiica pe ultimul ...
Tatăl Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren, nu a putut să-și conducă fiica pe ultimul drum. Motivul pentru care nu a ajuns la înmormântare
Răsturnare de situație: martoră-cheie în procesul patronului care și-a ucis angajata gravidă. Cine ...
Răsturnare de situație: martoră-cheie în procesul patronului care și-a ucis angajata gravidă. Cine este femeia care îl poate înfunda pe călăul Ioanei Beatrice
YNY Sebi, adevărul despre relația cu Iuliana Beregoi. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt: ”E prima ...
YNY Sebi, adevărul despre relația cu Iuliana Beregoi. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt: ”E prima oară când o să spun toată povestea noastră”
Test de inteligență | Care dintre aceste două femei este săracă?
Test de inteligență | Care dintre aceste două femei este săracă?
Horoscop 13 septembrie 2025. Zodia care primește o veste șocantă
Horoscop 13 septembrie 2025. Zodia care primește o veste șocantă
Vezi toate știrile
×