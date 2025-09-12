Divorț-ȘOC în showbiz! Tenismenul și soția și-au spus ADIO după 15 ani de căsnicie

Cariera sportivă și viața personală a lui Jamie Murray, fratele mai mare al lui Andy Murray, trec printr-o perioadă de schimbări importante. Tenismenul britanic a finalizat în luna august a acestui an divorțul de Alejandra Gutierrez, partenera alături de care a împărțit peste un deceniu și jumătate de viață.

Decizia de a se separa fusese luată încă din urmă cu aproximativ un an, însă procedurile legale s-au încheiat abia acum, marcând finalul unei relații începute în 2008. La acea vreme, Alejandra era studentă la afaceri, iar întâlnirea cu Jamie a dus rapid la o legătură puternică. Doi ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie intimă la Cromlix House, o locație deosebită din apropierea orașului natal al sportivului, Dunblane. Andy Murray, fratele mai mic al lui Jamie și multiplu campion de Grand Slam, a avut atunci rolul de cavaler de onoare.

Jamie Murray a divorțat!

De-a lungul timpului, familia Murray-Gutierrez a fost discretă și a preferat să-și trăiască viața departe de reflectoare. Cu toate acestea, atenția presei a revenit recent asupra lor, în special după apariția informațiilor legate de noul statut al lui Jamie. În prezent, el se concentrează atât pe carieră, cât și pe creșterea fiicei sale, Ava, în vârstă de doi ani, copil care rămâne prioritatea celor doi părinți.

În paralel cu schimbările din viața personală, Jamie Murray continuă să fie o figură respectată în tenisul mondial. Deși de multe ori a fost perceput prin prisma realizărilor fratelui său mai mic, Jamie și-a construit o carieră solidă, reușind să câștige șapte titluri de Grand Slam la dublu și dublu mixt. Printre cele mai notabile performanțe se numără triumful la Wimbledon din 2007, la dublu mixt, alături de Jelena Jankovic, precum și victoria obținută în 2017 împreună cu Martina Hingis, una dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului.

În prezent, sportivul își împarte timpul între activitatea din circuit și rolul său de director al turneului de la Queen’s Club, o competiție prestigioasă din Londra care atrage anual unii dintre cei mai importanți jucători ai lumii. Implicarea lui în organizarea acestui turneu reprezintă o nouă etapă în cariera sa, semn că experiența acumulată pe teren poate fi transformată într-o contribuție semnificativă și în culisele sportului.

În viața personală, Murray pare pregătit să privească înainte. Potrivit presei britanice, sportivul a ales să își creeze un cont pe o aplicație de dating exclusivistă, frecventată de celebrități și persoane cu statut financiar ridicat. Această decizie sugerează dorința lui de a redescoperi noi experiențe și de a construi poate, în viitor, o altă relație.