Divorțul bate la ușă?! Meghan Markle e terifiată: cine l-ar presa pe Prințul Harry să o părăsească

Meghan Markle stă ”ca pe ace”, deoarece relația prințului Harry cu regele Charles dă semne de dezgheț, ceea ce trezește temeri în rândul observatorilor regali cum că o încercare de reconciliere ar putea avea loc în detrimentul ei.

Potrivit presei străine, ducesa de Sussex este îngrijorată că regele Charles ar putea adopta o strategie care amintește de intervenția reginei Elizabeth în divorțul de mare amploare al prințului Charles și al prințesei Diana. Există speculații tot mai mari că palatul ar putea folosi perspectiva divorțului ca pârghie pentru a-l readuce pe Harry în sânul familiei regale.

Cu eforturile de reconciliere în curs și vechile răni încă nevindecate, temerile lui Meghan subliniază provocările cu care se confruntă Sussexii în timp ce traversează un capitol delicat în relația lor cu monarhia. Cu alte cuvinte, prințesa de Sussex s-ar teme de faptul că regele Charls l-ar putea obliga pe prințul Harry să divorțeze.

Temerile lui Meghan Markle s-au intensificat după o întâlnire care a avut loc pe data de 12 iulie, la Londra, între secretarul de comunicare al regelui Charles și consilierii principali ai lui Harry din Marea Britanie.

În cadrul unui interviu din luna mai, prințul Harry a mărturisit că își dorește o apropiere cu familia regală din Marea Britanie, făcând aluzie la starea de sănătate a tatălui său, regele Charles:

”Nu mai are rost să continuăm conflictul. Nu știu cât timp mai are tatăl meu. Unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte și nu mă vor ierta niciodată pentru „multe alte lucruri, dar mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea. Nu mai are rost să ne certăm, viața este prețioasă”, spunea prințul Harry.