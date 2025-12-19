Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Kendall Jenner, din nou îndrăgostită? Cu cine a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles

Kendall Jenner, din nou îndrăgostită? Cu cine a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles

De: Daniel Matei 19/12/2025 | 22:50
Kendall Jenner, din nou îndrăgostită? Cu cine a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles
Sursa foto: Profimedia

Kendall Jenner a fost surprinsă alături de magnatul din industria parfumurilor Ben Gorham, în contextul în care zvonurile despre o poveste de dragoste dintre cei doi se intensifică.

Jenner, în vârstă de 30 de ani, și Gorham, în vârstă de 48 de ani, au băut o cafea împreună la Architecture Bookstore Café din Los Angeles miercuri, scrie Page Six.

Kendall Jenner, din nou îndrăgostită?

Modelul era plin de zâmbete în timp ce ea și fostul jucător de baschet suedez discutau. În aceeași zi, ei au fost văzuți făcând cumpărături la un magazin local de antichități, La Maison Francaise Antiques. Cei doi au fost văzuți împreună în mai multe ocazii recent.

În septembrie, au fost văzuți răsfoind cărți într-un magazin din West Hollywood. În aceeași lună, au fost văzuți și luând prânzul la cafeneaua Field and Fort din Summerland, conform Daily Mail. Potrivit publicației, cei doi au fost văzuți împreună și la Paris, unde au făcut cumpărături, în octombrie.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Page Six (@pagesix)

Kendall Jenner a mai avut relații în atenția presei în trecut

Kendall Jenner a mai avut o relație cu cântărețul Bad Bunny. Cei doi au început să se întâlnească la începutul anului 2023, iar în decembrie același an, s-au despărțit, deoarece „lucrurile au început încetul cu încetul să se strice între ei”, potrivit unei surse.

„Au un program extrem de încărcat și știu că sunt încă tineri și că mai au mult de experimentat individual înainte de a intra în ceva stabil”, a declarat o sursă pentru Entertainment Tonight la acea vreme.

Cei doi s-au reîntâlnit de mai multe ori, inclusiv într-o excursie de Revelion în Barbados, doar câteva săptămâni mai târziu. Înainte, starul din show-ul „The Kardashians” a avut o relație cu starul NBA Devin Booker, din 2020 până în octombrie 2022.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump a postat mesaje jignitoare sub portretele unor foști președinți americani, la Casa Albă. Ce a putut scrie de Obama sau Biden

Când apare filmul despre viața Melaniei Trump. Soția lui Donald Trump a ales să își spună povestea „pentru că subiectul are o consecință istorică”

Ce mare dorință are Orlando Bloom după despărțirea de Katy Perry. Cum încearcă să treacă peste durerea provocată de brunetă?!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește televiziunea tradițională după peste 70 de ani
Showbiz internațional
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește televiziunea tradițională după peste…
„Îngrozit” de propriul fiu. Ce mărturisiri a făcut Rob Reiner la petrecerea de Crăciun a lui Conan O’Brien, chiar înainte de crimă
Showbiz internațional
„Îngrozit” de propriul fiu. Ce mărturisiri a făcut Rob Reiner la petrecerea de Crăciun a lui Conan O’Brien,…
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România....
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Digi 24
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de ...
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii
Leo de la Roșiori i-a făcut toate poftele soției la mall. După „uraganul” Manuela s-a așternut ...
Leo de la Roșiori i-a făcut toate poftele soției la mall. După „uraganul” Manuela s-a așternut liniștea în familie
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește ...
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește televiziunea tradițională după peste 70 de ani
Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ...
Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ridică semne de întrebare
Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani, ...
Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani, stil discutabil și multă pasiune moldovenească
Naba Salem a plecat plânsă toată la Survivor 2026! Ce a pățit bruneta în aeroport: „Dar nu contează”
Naba Salem a plecat plânsă toată la Survivor 2026! Ce a pățit bruneta în aeroport: „Dar nu contează”
Vezi toate știrile
×