Kendall Jenner, din nou îndrăgostită? Cu cine a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles

Kendall Jenner a fost surprinsă alături de magnatul din industria parfumurilor Ben Gorham, în contextul în care zvonurile despre o poveste de dragoste dintre cei doi se intensifică.

Jenner, în vârstă de 30 de ani, și Gorham, în vârstă de 48 de ani, au băut o cafea împreună la Architecture Bookstore Café din Los Angeles miercuri, scrie Page Six.

Kendall Jenner, din nou îndrăgostită?

Modelul era plin de zâmbete în timp ce ea și fostul jucător de baschet suedez discutau. În aceeași zi, ei au fost văzuți făcând cumpărături la un magazin local de antichități, La Maison Francaise Antiques. Cei doi au fost văzuți împreună în mai multe ocazii recent.

În septembrie, au fost văzuți răsfoind cărți într-un magazin din West Hollywood. În aceeași lună, au fost văzuți și luând prânzul la cafeneaua Field and Fort din Summerland, conform Daily Mail. Potrivit publicației, cei doi au fost văzuți împreună și la Paris, unde au făcut cumpărături, în octombrie.

Kendall Jenner a mai avut relații în atenția presei în trecut

Kendall Jenner a mai avut o relație cu cântărețul Bad Bunny. Cei doi au început să se întâlnească la începutul anului 2023, iar în decembrie același an, s-au despărțit, deoarece „lucrurile au început încetul cu încetul să se strice între ei”, potrivit unei surse.

„Au un program extrem de încărcat și știu că sunt încă tineri și că mai au mult de experimentat individual înainte de a intra în ceva stabil”, a declarat o sursă pentru Entertainment Tonight la acea vreme.

Cei doi s-au reîntâlnit de mai multe ori, inclusiv într-o excursie de Revelion în Barbados, doar câteva săptămâni mai târziu. Înainte, starul din show-ul „The Kardashians” a avut o relație cu starul NBA Devin Booker, din 2020 până în octombrie 2022.

