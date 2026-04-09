Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip ia amploare. Florin Burescu face dezvăluiri despre firea „vulcanică” a artistului

Separarea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip nu e doar un simplu divorț, ci un subiect care explodează zilnic. Invitat la Dan Capatos Show, Florin Burescu a dat cărțile pe față și ne-a vorbit despre temperamentul artistului. Declarațiile lui par să vină ca un puzzle care începe, în sfârșit, să se lege. CANCAN.ro are toate detaliile!

Florin Burescu rupe tăcerea și spune că Valentin Sanfira nu e genul de om liniștit. Designerul ne-a descris un caracter puternic, pe care Sanfira nu s-a ferit să-l arate de-a lungul timpului. Vezi emisiunea integrală aici!

„Valentin este o fire destul de vulcanică și un pic mai arțăgoasă, tot timpul este foarte vesel, dar are părțile lui. Cum le am și eu, cum le ai și tu, le are toată lumea, însă atunci nu a vrut să asculte nimic. Explicam că mă văd cu fosta lui săptămânal, dar de acolo au degenerat lucrurile și cred că stilul lui coleric a contat.”

Designerul ne-a spus că nu a fost martor la viața lor de zi cu zi. Întrebat de latura violentă a lui Valentin, Burescu nu ar băga mână în foc nici de bine, nici de rău.

„Aici nu aș putea să spun, pentru că nu am stat cu ei în casă și nu pot să vorbesc în necunoștință. Violență fizică clar nu a fost, o spune și Codruța, o știm și noi, dar nu pot să bag mâna în foc. Noi nu ne vedeam la cafele sau bârfe, doar la evenimente, emisiuni sau contexte profesionale. Dacă i se punea pata, făcea circ, îi place lui, dar nu e ceva rău, are o fire colerică și se stinge repede.”

Despre conflictul pe care l-a avut cu Valentin atunci când își petrecea timpul cu fosta sa iubită, Burescu ne-a spus că s-ar fi stins repede, fără resentimente.

„Eu cred că ulterior s-a convins și el, noi ne-am revenit și am vorbit, dar lucrurile deja degeneraseră destul de mult. Este un om care a muncit foarte mult să ajungă unde este profesional, dar caracterul contează mult în relații. Uneori, reacțiile de moment pot duce la decizii mari și la rupturi pe care nu le mai poți repara.”

