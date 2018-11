Dj Harra și-a schimbat silicoanele și și-a remodelat nasul

Toamna a venit cu schimbări fizice notabile pentru DJ Harra! Noncoformista vedetă a luat decizia de a-și retușa nasul și de a-și schimba silicoanele cu unele mai mari.

DJ Harra susține că a reușit să obțină nasul mult dorit cu ajutorul unui procedeu minim invaziv, de ultimă oră, ce presupune injectarea de acid hialuronic.

Procedeul nu este însă unul cu rezultate permanente. Ea va trebui să se întoarcă la clinica unde l-a făcut din șase în șase luni!

„Îmi doream să fac operația de rinoplastie, dar suportabilitatea mea la durere este zero, așa că am renunțat. Am descoperit această metodă supersimplă și, cel mai important, nedureroasă de a-mi corecta nasul”, spune DJ-iță, al cărei aspect l-a pus pe jar chiar și pe Steven Seagal.

„Revizia” sa estetică a fost completată de un implant mamar cu silicon.