Dodo, primele declarații după ce a adus pe lume un băiețel! Artista a născut natural. „Nu îmi vine să cred că e al meu”

În urmă cu o zi, Dodo a devenit mămică pentru prima oară. Aceasta a născut un băiețel perfect sănătos și se bucură de primele momente alături de cel mic. Artista le-a dat și fanilor vestea cea mare, iar mama sa a vorbit despre cum a decurs nașterea.

Se pare că Dodo a avut parte de o naștere ușoară și a adus pe lume un băiețele prefect sănătos, care a primit nota 10 la naștere. Aceasta se află încă în spital alături de copilul său, însă mama ei a oferit primele declarații despre cum a decurs nașterea. (CITEȘTE ȘI: DODO, LOVITURĂ CRUNTĂ DUPĂ CE S-A INFECTAT CU COVID)

„Doinița a născut ieri un băiețel super frumos și sănătos de nota 10, de trei kilograme, pe nume Patrick. E bine bebele. Dodo e bine. La șase dimineața s-a trezit cu mici dureri și m-am gândit, fiind mamă, să își facă durerile lângă mine. Am ținut-o două ore. Am luat legătura cu domnul doctor. M-a întrebat din cât în cât timp sunt contracțiile și am căzut de acord cu dânsul să o aduc la spital. Am fost la ora 08:10 dimineața, iar la 09:05 a născut băiețelul. Este foarte emoționantă.

Nu știu. Parcă și eu am emoții. Simt exact ce simte și ea. Este fericită, este împlinită, face cunoștință cu bebele ei. Îmi povestea la telefon: „Mă uitam la el, la degețele, la urechiușe, la năsuc, la ochișori. Nu îmi vine să cred că e al meu”, a declarat mama lui Dodo, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Dodo a născut natural

Înainte de momentul nașterii artista a fost extrem de emoționată și nu se simțea în totalitate pregătită să devină mamă, însă avea încredere că imediat ce o să își vadă copilul toate grijile o să dispară. Dodo a ales să nască pe cale naturală, iar lucrurile au decurs foarte bine.

„Sunt foarte foarte emoționată. Am aproape 39 de săptămâni, în maxim 2 săptămâni o sa nasc. Abia aștept sa îl strâng în brațe și sa vina ca o binecuvântare.

Vreau sa nasc natural, am o mica teama, dar mă liniștește că în momentul în care o să îl strâng la piept toate durerile o să dispară. Sunt sincera, nu mă simt pregătită. Am avut noroc cu mama ca ea m-a ajutat să cumpărăm tot ce trebuie pentru ca eu nu știam. Bănuiesc că pe parcurs o să mă obișnuiesc și nu o sa mai fie așa”, a dezvăluit Dodo, la un post de televiziune.

(VEZI ȘI: DODO, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE A FOST INFECTATĂ CU VIRUSUL SARS-COV-2! CÂNTĂREAȚA, ÎNSĂRCINATĂ ÎN OPT LUNI, SE AFLĂ DE 10 ZILE ÎN SPITAL)