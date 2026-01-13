Acasă » Știri » Doi pensionari au fost găsiți înghețați în casă. Au oprit căldura ca să facă economie. Pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic

Doi pensionari au fost găsiți înghețați în casă. Au oprit căldura ca să facă economie. Pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic

De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 11:05
Doi pensionari au fost găsiți înghețați în casă. Au oprit căldura ca să facă economie. Pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic
Doi pensionari au fost găsiți înghețați în casă.

Un caz dramatic a avut loc în municipiul Timișoara, unde doi pensionari au fost găsiți în stare gravă în propria locuință, după ce au ales să oprească sistemul de încălzire pentru a reduce cheltuielile. Decizia, luată pe fondul dificultăților financiare, s-a dovedit fatală pentru bărbat, care a murit la câteva ore după intervenția autorităților.

Incidentul s-a petrecut într-o locuință socială, unde cei doi soți, în vârstă de 65 și 56 de ani, trăiau de mai mult timp. Potrivit informațiilor disponibile, aceștia se confruntau cu probleme materiale și au hotărât să renunțe la căldură pentru a face economie. Temperaturile scăzute din ultimele zile au transformat însă această decizie într-un pericol major pentru sănătatea lor.

Doi pensionari au fost găsiți înghețați în casă

Situația a fost descoperită după ce o vecină a observat că cei doi nu mai fuseseră văzuți și nu răspundeau la telefon. Îngrijorată, femeia a alertat serviciile de urgență. Polițiștii și echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit cele două persoane într-o stare avansată de hipotermie, slăbite și cu semne evidente că expunerea prelungită la frig le afectase grav organismul.

Cadrele medicale le-au acordat îngrijiri de urgență chiar în locuință, însă ambii au refuzat transportul la spital, în ciuda recomandărilor. Starea bărbatului era una fragilă, acesta având și alte afecțiuni medicale preexistente, care au contribuit la agravarea situației. După intervenție, echipajele au părăsit locul, considerând că au acordat îngrijirile necesare conform protocolului, în condițiile refuzului explicit al spitalizării.

Doi pensionari au fost găsiți înghețați în casă.

La câteva ore după prima intervenție, în cursul serii, autoritățile au fost din nou alertate. De această dată, apelul semnala decesul bărbatului. La fața locului s-au deplasat din nou polițiștii, care au constatat că acesta nu mai prezenta semne vitale. Trupul neînsuflețit a fost preluat pentru efectuarea procedurilor legale, urmând a se stabili cu exactitate cauza morții.

Soția bărbatului, aflată și ea într-o stare precară, a fost preluată ulterior de o rudă apropiată, care s-a ocupat de îngrijirea ei. Femeia a supraviețuit, însă experiența a lăsat urme adânci atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

În urma decesului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor standard în astfel de situații. Ancheta are rolul de a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, inclusiv dacă au existat eventuale neglijențe sau factori care ar fi putut preveni deznodământul.

CITEȘTE ȘI: Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu

Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată de carieră: „Viața nu e cum credeți”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât câștigă un muncitor calificat în construcții. Sumele au explodat în 2026
Știri
Cât câștigă un muncitor calificat în construcții. Sumele au explodat în 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare lună
Știri
Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare…
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în...
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin,...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
VIDEO Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale
Digi24
VIDEO Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost împușcat mortal la înmormântarea...
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât câștigă un muncitor calificat în construcții. Sumele au explodat în 2026
Cât câștigă un muncitor calificat în construcții. Sumele au explodat în 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare lună
Ce salariu lua Cătălin Măruță de la Pro TV? Suma colosală care îi intra în conturi, în fiecare lună
Câte firme au Andra și Cătălin Măruță. Controlează un adevărat imperiu
Câte firme au Andra și Cătălin Măruță. Controlează un adevărat imperiu
Cum a reacționat Gino Iorgulescu, după interviul fiului său? Fugit din clinică, Mario a făcut dezvăluiri ...
Cum a reacționat Gino Iorgulescu, după interviul fiului său? Fugit din clinică, Mario a făcut dezvăluiri incendiare
Prețul real al energiei termice. De ce factura este mai mare decât consumul
Prețul real al energiei termice. De ce factura este mai mare decât consumul
Cost întreținere 2026. De ce plătesc românii mai mult decât anul trecut
Cost întreținere 2026. De ce plătesc românii mai mult decât anul trecut
Vezi toate știrile
×