Doi pensionari au fost găsiți înghețați în casă. Au oprit căldura ca să facă economie. Pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic

Un caz dramatic a avut loc în municipiul Timișoara, unde doi pensionari au fost găsiți în stare gravă în propria locuință, după ce au ales să oprească sistemul de încălzire pentru a reduce cheltuielile. Decizia, luată pe fondul dificultăților financiare, s-a dovedit fatală pentru bărbat, care a murit la câteva ore după intervenția autorităților.

Incidentul s-a petrecut într-o locuință socială, unde cei doi soți, în vârstă de 65 și 56 de ani, trăiau de mai mult timp. Potrivit informațiilor disponibile, aceștia se confruntau cu probleme materiale și au hotărât să renunțe la căldură pentru a face economie. Temperaturile scăzute din ultimele zile au transformat însă această decizie într-un pericol major pentru sănătatea lor.

Doi pensionari au fost găsiți înghețați în casă

Situația a fost descoperită după ce o vecină a observat că cei doi nu mai fuseseră văzuți și nu răspundeau la telefon. Îngrijorată, femeia a alertat serviciile de urgență. Polițiștii și echipajele medicale ajunse la fața locului au găsit cele două persoane într-o stare avansată de hipotermie, slăbite și cu semne evidente că expunerea prelungită la frig le afectase grav organismul.

Cadrele medicale le-au acordat îngrijiri de urgență chiar în locuință, însă ambii au refuzat transportul la spital, în ciuda recomandărilor. Starea bărbatului era una fragilă, acesta având și alte afecțiuni medicale preexistente, care au contribuit la agravarea situației. După intervenție, echipajele au părăsit locul, considerând că au acordat îngrijirile necesare conform protocolului, în condițiile refuzului explicit al spitalizării.

La câteva ore după prima intervenție, în cursul serii, autoritățile au fost din nou alertate. De această dată, apelul semnala decesul bărbatului. La fața locului s-au deplasat din nou polițiștii, care au constatat că acesta nu mai prezenta semne vitale. Trupul neînsuflețit a fost preluat pentru efectuarea procedurilor legale, urmând a se stabili cu exactitate cauza morții.

Soția bărbatului, aflată și ea într-o stare precară, a fost preluată ulterior de o rudă apropiată, care s-a ocupat de îngrijirea ei. Femeia a supraviețuit, însă experiența a lăsat urme adânci atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

În urma decesului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor standard în astfel de situații. Ancheta are rolul de a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, inclusiv dacă au existat eventuale neglijențe sau factori care ar fi putut preveni deznodământul.

