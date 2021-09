Doi soți din Constanța au ajuns la spital, după ce au băut apă plată: ”Ne-au spus că am avut noroc că am băut o cantitate foarte mică”

Doi soți din Constanța au ajuns la spital, după ce au consumat apă plată. După ce au luat cina, aceștia au băut apă, iar la scurt timp au început să se simtă rău.

Alexandra și soțul ei au ajuns de urgență la spital, după ce au consumat, într-o seară, apă plată. Nimeni nu ar fi crezut că o banală înghițitură de apă ar putea să te trimită în mâinile medicilor, cu stări de rău.

Pe rețelele de socializare, aceștia au explicat prin ce experiență neplăcută au trecut: de la stările de rău pe care le-au avut, după ce au băut apa plată, până la apelarea la autorități pentru testarea acesteia. Amândurora le-au amorțit buzele și limba, după ce au băut apă, apoi au început să se simtă rău. Corpul era amorțit, urechile erau înfundate, tremurau, aveau pulsul ridicat și erau în stare de panică. Medicii care le-au făcut analizele le-au transmis că au avut noroc că nu au consumat mai multă apă, deoarece aceasta ar fi conținut urme de detergent.

”Ăștia suntem noi aseară, la spital. Și da, amândoi am avut nevoie de îngrijiri medicale după ce am consumat cel mai banal lucru…apă plată!!! Am adormit frumos copilul, am mâncat și noi ca oamenii cina la 11, apoi am băut apă…logic. Adi cum e drăguț mi-a dat mie să beau prima, am băut doua guri pentru că nu a intrat mai mult, după care a băut și el o gură din sticla asta nouă, pentru că mai băuse înainte din alta care mai avea puțin. Instant mi-au amorțit buzele si limba si chiar am zis “ce naiba e picantă apa asta!?!”. După ce a băut si el a zis același lucru. După câteva minute deja aveam tot corpul amorțit, tremuram, aveam urechile înfundate, pulsul ridicat și o stare de panică…amândoi!!!

Și ca să fie treaba treabă, copilul era în dormitor cu febră (răcit) iar noi ne simțeam din ce în ce mai rău. Am decis să sunăm la salvare, care a venit foarte repede, am sunat o prietenă care este vecina cu noi și am rugat-o să stea cu copilul și am plecat cu ambulanța la spital. Acolo ne-au făcut niște analize care au ieșit ok și ne-au spus că am avut noroc că am băut o cantitate foarte mică si că s-ar putea ca apa să aibă urme de detergent.

Efectul a ținut cam 2 ore și norocul nostru a fost că am băut foarte puțin.

Urmează să sunăm la protecția consumatorului și să facem niște analize apei.

Ceea ce vreau să spun este că se putea ca din sticla asta de apă să bea și copilul, care are 1 an si 9 luni…și nu vreau să îmi imaginez ce efect avea la el dacă la noi a fost în halul ăsta.

Apa a fost cumpărată dintr-un supermarket (2 litri).

Revin cu informații!”, a scris, inițial, tânăra.

Ce răspunsuri au primit cei doi soți care au ajuns la spital, după ce au băut apă plată

Apoi, cei doi soți au dorit să facă reclamație și să ceară să se facă analize apei. Alexandra a revenit pe pagina sa și a explicat faptul că există un întreg „circuit” între instituții. În urma sesizărilor pe care soțul Alexandrei le-a făcut, acestuia i s-a comunicat faptul că apa poate fi testată doar la un laborator privat.

”Update

A sunat Adi la ANPC și i-au spus să meargă la DSP. Ajuns acolo l-au trimis la ANPC, logic, pentru că ei nu pot testa apa dintr-o sticlă desfăcută!!! WTF!?!? Păi după ce am băut din ea era să mor, nu după ce m-am uitat la ea sigilată!

Tot aici i-au mai spus să facă o sesizare scrisă pentru a se analiza apa din magazin și că ei nu se ocupa cu astfel de situații și să se ducă la DSVSA.

La DSVSA au spus ca ei testează doar apa care este folosită în procesarea cărnii, dar totuși sa facă și aici o sesizare.

A făcut sesizări în ambele locuri și i-au spus că apa pe care am băut-o o putem testa doar la un laborator privat.

Deci, după 3 ore de plimbări concluzia este ca nu se poate…e frustrant!”, a conchis Alexandra pe rețelele de socializare.

