Doinița Oancea, actrița din serialul Sacrificiul, se alătură unei campanii umanitare

Când nu este pe platoul de filmare de la cel mai nou proiect produs de Ruxandra Ion şi difuzat de Antena 1, Sacrificiul, ce poate fi urmărit în fiecare miercuri și joi de la ora 20:00, Doinița reușește să se implice în cazuri umanitare. De curând, actriţa s-a alãturat unei campanii, pentru a-i oferi şansa unei fetiţe de 5 ani să poată auzi.

Doiniţa îşi doreşte să o ajute pe Alexandra, o fetiță care s-a născut fără canale auditive. “Pentru unii este o malformație ușoară, pentru ea și părinții ei cu siguranță nu. Unele ONG-uri au refuzat să o reprezinte și să o ajute pe motiv că nu este un caz atât de grav. E adevărat că viața ei nu atârnă de un fir de ață, dar la fel de adevărat e că noi toți o putem ajuta să ducă o viață normală și să ajungă un adult integrat în societate. Dacă fiecare dintre cei la care ajunge acest mesaj donează 10 lei, Alexandra are șansa să fie un copil fericit și un adult cu șanse egale de reușită, iar noi putem fi mândri că am contribuit cu un strop de magie la șansa ei!”, a declarat actrița din Sacrificiul.

Alexandra s-a născut cu o malformație foarte rară și nu are urechi: nu are nici pavilioane și nici canale auditive. O clinică din SUA îi poate reda zâmbetul pe buze: prin intermediul a 4 operații cu o durată de 8 ore minimum fiecare, Alexandra ar avea șansa să audă și să fie un copil normal. La cei 5 anișori, singura dorință este: ”Mami, ce frumoasă ești! Aș vrea să am și eu urechi ca tine”. Cuvinte spuse din inimă și pline de speranță, care sfâșie inima mamei Alexandrei pentru că nu poate îndeplini dorința micuței: costul operațiilor – 200.000 de euro. Mai multe detalii AICI.