Doiniţa Oancea iubeşte din nou! Cum s-a afişat actriţa cu actualul partener

Doinița Oancea este îndrăgostită din nou! Actrița nu își ascunde noua relație și a publicat și prima fotografie în care apare alături de noul ei partener. Cei doi par extrem de fericiţi unul în compania celuilalt.

Doinița Oancea iubește din nou și nu ascunde acest lucru! După despărţirea de fostul iubit alături de care a trăit şi bune şi rele vreme de şani ani, acum actrița are un nou partener. Cei doi le-au arătat fanilor pe reţelele de socializare prima fotografie împreună.

NU RATA: DOINIȚA OANCEA, LA TESTUL IUTE AL LUI MĂRUȚĂ: ”BĂRBATUL DIN SHOWBIZ CU CARE AI AVUT O AVENTURĂ!” / ”ERAM LA FERMA!”

Cel mai probabil, Doinția Oancea este extrem de fericită în prezent. Actrița a reușit să treacă peste fosta relație, iar acum este din nou îndrăgostită.

Vedeta nu își ascunde povestea de dragoste, însă nu doreşte să facă public chipul iubitului său. Pe pagina sa de Instagram vedeta a pus o fotografie în care îşi ţine partenerul în braţe, iar pe fundal rulează o melodie de dragoste.

Doiniţa Oancea, adevăratele motive ale despărţirii de fostul partener

Doinița Oancea şi Adrian Călin şi-au spus adio după șase ani de relație. Actriţa este cea care a făcut anunţul, iar de atunci au apărut mai multe zvonuri în legătură cu acest subiect. Din acest motiv, vedeta a dorit să lămurească lucrurile şi să explice de ce au luat această decizie radicală.

„Lucrurile erau bune și funcționale, însă mie îmi lipsea ceva și am avut o discuție și o întorsătură. Nu despre asta e vorba (n.r. căsătoria). Nu ne-am plictisit. Nu am pe ce să pun degetul exact. E un om foarte bun cu care am putut să funcționez 5 ani și jumătate.

Ar fi normal să nu vorbesc lucrurile astea la televizor. Să spunem că evoluăm diferit. Niciodată să nu spui niciodată că mai știu cazuri de oameni care s-au regăsit după 20 de ani, dar momentan nu”, a spus Doinița Oancea la Xtra Night Show, în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram