Doliu în Familia Regală a Marii Britanii! Prinții William și Harry au primit vestea tristă: verișoara lor a fost găsită moartă

Verișoara prinților William și Harry, Rosie Roche, a fost găsită fără suflare în casa familiei sale, în circumstanțe care urmează să fie elucidate.

Tânără în vârstă de doar 20 de ani a fost găsită de mama și sora sa, care s-au alarmat atunci când nu a mai dat nici un semn, având în vedere că Rosie urma să plece într-o excursie planificată cu prietenii. Potrivit The Telegraph, o armă de foc a fost descoperită lângă cadavru.

Momentan nu se cunoaște tipul de armă folosit, însă ancheta în desfășurare va stabili exact împrejurările tragediei. Oamenii legii nu exclud implicarea unor terțe persoane în acest caz.

Prince William’s 20yo cousin found dead ‘with a firearm nearby’ — Daily Mail publishes first photo of Rosie Roche

Granddaughter of Princess Diana’s uncle, Edmund, who killed himself with gunshot in 1984

Last Feb, husband of William’s cousin was found dead with gun near his body pic.twitter.com/ENGJnO3ofM

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) July 22, 2025