Doliu în fotbalul românesc! Un nume important de la Steaua a murit la 67 de ani

Fotbalul românesc a pierdut încă un nume important. Aurel Stoica, fost component al Stelei București din anii de glorie ai clubului, s-a stins din viață marți, 16 septembrie, la vârsta de 67 de ani.

Vestea tristă a fost confirmată de oficialii clubului clujean:

„Odihnește-te în pace, Aurel Stoica! Clubul nostru își ia rămas bun de la Aurel Stoica, fost jucător al Universității Cluj timp de cinci sezoane, între 1983 și 1988. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați”, au transmis reprezentanții echipei pe pagina oficială de Facebook.

A murit Aurel Stoica

Originar din Târnăveni, județul Mureș, Stoica și-a început cariera la echipa locală Chimica Târnăveni, trecând apoi pe la Steaua (1981), FC Bihor, Universitatea Cluj, ASA Târgu Mureș și Electromureș Târgu Mureș. La „U” Cluj a jucat nu mai puțin de cinci sezoane, între 1983 și 1988, lăsând o amprentă puternică asupra echipei ardelene.

Deși a bifat o scurtă experiență la Steaua, aventura lui în Ghencea a durat doar jumătate de an. Stoica nu își dorea să joace pentru formația bucureșteană, iar un conflict cu Tudorel Stoica, căpitanul de atunci al roș-albaștrilor, a dus la despărțirea rapidă. Ironia sorții face ca în marea finală de la Sevilla, câștigată de Steaua în 1986, Tudorel Stoica să fie suspendat, iar banderola să fie purtată de Ștefan Iovan.

„Am stat doar șase luni. Am avut un conflict cu Tudorel Stoica. Am jucat la Târgu Mureș cu Steaua și am pierdut mingea de câteva ori. M-a înjurat de familie, i-am răspuns la fel, iar de acolo relația s-a rupt. Aveam 22-23 de ani Totuși, eram titular, într-o echipă bună: Tudorel Stoica, Florin Marin, Sameș, Anghelini, Iordache etc. Asta era în 1981. Am jucat doar până prin etapa a șaptea sau a opta, apoi am rămas rezervă. Steaua formase o echipă puternică, dar turul l-am terminat pe locul 11, lucru rar pentru club”, spunea Stoica, acum o lună, pentru cuvantul-liber.ro.

