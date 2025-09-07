Doliu în jurnalismul românesc. Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a murit

Lumea jurnalismului din România este în doliu după trecerea în neființă a lui Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), ales în această funcție în iulie 2024. Vestea tristă a fost anunțată de organizație printr-un comunicat oficial.

Sorin Stanciu a fost un jurnalist de mare valoare, cu o carieră impresionantă și cu o implicare constantă în promovarea și consolidarea prestigiului Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (ZPR). De-a lungul activității sale, acesta a militat pentru ca Uniunea să rămână o organizație de creație și de utilitate publică, fiind un susținător ferm al rolului important pe care îl are presa în societate. În iulie 2024 a fost ales în funcţie de preşedinte după toate reuşitele ajute.

Sorin Stanciu a murit

Potrivit comunicatului transmis instituţie, Sorin Stanciu a avut o contribuție decisivă la creșterea vizibilității Uniunii, implicând-o într-o serie de proiecte, manifestări și evenimente menite să reflecte rolul esențial al breslei jurnaliștilor în România. Crezul său – „UZPR suntem noi, toți, egali”, a ghidat întreaga sa activitate, încurajând filialele din țară și diaspora să se implice activ în decizii și păstrând unitatea organizației.

„Anunțăm cu profundă tristeţe dispariţia neaşteptată a preşedintelui Sorin Stanciu. Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experienţă profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR şi pentru menţinerea organizaţiei pe coordonatele fireşti ale unei uniuni de creaţie şi de utilitate publică. Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea UZPR într-o o pleiadă de manifestări, evenimente şi proiecte care au reflectat importanţa pentru societate a celei mai mari organizaţii de breaslă din România. Fidel crezului său: UZPR suntem noi, toţi, egali, Sorin Stanciu a încurajat puterea decizională a filialelor Uniunii, a păstrat coeziunea organizaţiei şi şi-a pus puterea şi priceperea în slujba UZPR şi a membrilor săi din ţară şi din diaspora. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se precizează în comunicatul transmis.

