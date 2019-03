Doliu în lumea artistică din România. A murit azi-noapte pe patul de spital, la doar 37 de ani

Doliu în lumea artistică din România. Luptase cu cancerul o perioadă lungă de timp și existau semnale pozitive în ceea ce privește vindecarea. Numai că boala s-a dovedit a fi mult mai puternică, iar ea a murit la doar 37 de ani.

Smaranda Milu Nemethi a pierdut lupta cu boala necruțătoare, după ce crezuse că a învins cancerul. Din nefericire, boala a revenit însă după câţiva ani şi a doborât-o. Smaranda Milu Nemethi era „Sotie, Fiica, Sora, Mătușa, Nora, Prietena. Pictor, Designer, Blogger, Curator. Pacient de cancer”, cum se descria pe Facebook.

Smaranda s-a născut în 1981, a studiat la Universitatea de Arte Plastice și Design din Cluj Napoca. Era cunoscută drept o iubitoare de artă și o pictoriță apreciată. În anul 2014 Smaranda a aflat că răceala puternică cu care se confruntă deja de ceva timp era de fapt un cancer pulmonar în stadiul patru, cu metastază cerebrală frontală, informează Gazeta de Nord-Vest.

”Am avut de ales între a fericită sau tristă”

Smaranda a încercat din răsputeri să treacă peste șocul inițial și să lupte cu cancerul. Mai mult, ea scria pe blogul personal despre această afecțiune, devenind chiar sursă de inspirație pentru alți pacienți.

“Când am aflat că mai am puţin de trăit, am avut de ales între a fericită sau tristă. Am ales să fac tot ce îmi stă în putinţă să îi fac fericiţi pe ai mei şi aceasta a fost prima lecţie pe care am primit-o de la cancer. Apoi au urmat multe altele şi asa am început să scriu blogul de pe www.helpsmaranda.com, care a devenit sursa de inspiraţie pentru alţi pacienţi, care au început să mă sune şi să-mi ceară sfaturi. Îmi părea rău pentru ei, dar m-am bucurat că experienţa mea îi poate ajuta pe alţii”, povestea Smaranda.

“Simt că încercările pentru această viaţă sunt deja pregătite, chiar dacă eu nu ştiu care sunt. Sunt aşezate de-a curmezişul pe drumul pe care am ales să-l parcurg. Acesta e destinul. Eu am libertatea să le ocolesc sau să le înfrunt şi să învăţ ceva. Acesta e liberul arbitru.Dacă voi trece cu graţie sau cu greutate peste aceste obstacole cu sau fără ajutorul pe care îl voi primi de cei care mă iubesc, ţine de Karma”, mai spunea ea.

Aceasta deschisese împreună cu soțul ei o cafenea în centrul Bucureștiului, de pe urma căreia să-și poată plăti tratamentul costisitor.

Smaranda Milu Nemethi a studiat pictura la Liceul de artă Aurel Popp, Satu-Mare, apoi la secţia de pictură a Universităţii de arte şi Design Ioan Andreescu din Cluj, la Accademia de belle arti e restauro “Abadir” din Palermo, încheindu-şi studiile cu un masterat în Publicitate la UBB Cluj. A acumulat experienţă ca Art Director în Bucureşti, la Leo Burnett, apoi la Sister şi Gav. Experienţa de la Leo a fost cea care a format-o în primul rând. A avut șansa să lucreze cu unii dintre cei mai buni profesioniști din domeniu, să capete experiență și să câştige premii.

Pe soţul ei l-a intalnit cu mult înainte de a-i deveni iubit şi soţ. Mult timp, el a fost pentru Smaranda prietenul pe care te poți baza la ananghie.

“Când am rămas amândoi singuri, am decis să încercăm să fim împreună”, spunea Smaranda.

