DOLIU în lumea filmului! A murit actorul Remo Girone, cunoscut pentru rolul din ”Caracatița”

Lumea cinematografiei este în doliu! Remo Girone, devenit cunoscut datorită interpretării rolului său din serialul ”Caracatița”, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani.

Lumea divertismentului italian îl plânge pe Remo Girone, un actor extraordinar de talentat și una dintre cele mai cunoscute figuri din cinema, teatru și televiziune, care a încetat din viață în urmă cu o zi, pe 3 octombrie 2025, la vârsta de 76 de ani.

Născut la Asmara, în Eritreea, pe 1 decembrie 1948, Girone era fiul unei familii italiene care își construise viața în colonia africană. La doar treisprezece ani, s-a mutat la Roma, unde și-a terminat studiile și a pornit pe un drum care l-a consacrat drept unul dintre cei mai emblematici actori ai Italiei.

După o scurtă perioadă la Universitatea de Economie, Girone a ales să-și urmeze vocația artistică și a absolvit cursurile Academiei Naționale de Artă Dramatică „Silvio d’Amico”. Talentul său s-a remarcat rapid în teatre, unde a interpretat intens piese clasice de Shakespeare, Cehov și Miller, sub îndrumarea unor regizori precum Luca Ronconi și Peter Stein.

Adevărata popularitate a venit însă odată cu televiziunea. În anii 1980, rolul șefului Tano Cariddi din serialul cult La Piovra l-a transformat într-o icoană, consemnându-l în memoria colectivă ca interpretul unuia dintre cele mai carismatice și complexe personaje din ficțiunea italiană.

Remo Girone nu a fost doar un om al scenei și al micului ecran. Cinematografia i-a oferit roluri importante, atât în Italia, cât și în străinătate. Memorabilă a fost interpretarea sa din rolul lui Enzo Ferrari în Ford v Ferrari (Le Mans ’66), un film regizat de James Mangold în 2019, care l-a adus în atenția unui public internațional numeros.

Pe lângă cariera sa, Girone a avut o lungă poveste de dragoste cu actrița Victoria Zinny, partenera sa de viață din anii 1980. Existența sa a fost marcată și de momente dificile: în timpul filmărilor pentru La Piovra, s-a confruntat cu o luptă cu cancerul, pe care a reușit să o depășească cu determinare și curaj. O experiență care a contribuit la admirația și afecțiunea publicului pentru el.

Cu vocea sa impunătoare, capacitatea de a da profunzime personajelor controversate și prezența magnetică pe scenă, Remo Girone a lăsat o amprentă de neșters asupra showbizului italian. De la teatru la cinema internațional, de la chipul criminalului Tano Cariddi la eleganța lui Enzo Ferrari, cariera sa a fost o călătorie de peste cincizeci de ani, alcătuită din pasiune, intensitate și talent.