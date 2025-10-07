DOLIU în lumea filmului! A murit Ben Lewis, actorul din Fantoma la Operă

Este doliu în lumea artistică! Actorul australian Ben Lewis, cunoscut pentru rolul său din celebrul musical „Fantoma de la Operă”, a murit la vârsta de doar 46 de ani. În urmă cu un an, aceste fusese diagnosticat cu o boală grea, care în cele din urmă i-a adus sfârșitul.

Ben Lewis a fost o figură marcantă în lumea teatrului muzical, atât în Australia, cât și pe scenele internaționale. El a devenit cunoscut publicului larg mai ales prin interpretarea rolului Fantomei în producția „Love Never Dies”, continuarea celebrului musical „The Phantom of the Opera”.

Ben Lewis s-a stins din viață

Ben Lewis a murit la numai 46 de ani. Acesta s-a stins din viață în data de 6 octombrie 2025, la Sydney, după ce a dus o luptă grea cu o boală nemiloasă, cancerul colorectal. Până în ultima clipă alături de el stat soția sa, actrița Melle Stewart.

Vestea tristă a decesului a fost confirmat atât de familie, cât și de prezentatorul TV Todd Woodbridge. Acesta îi era bun prieten și a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Astăzi l-am pierdut pe Ben Lewis, unul dintre cei mai dragi prieteni ai familiei mele, care a plecat mult prea tânăr, iar familia Teatrului Muzical Australian a pierdut și ea unul dintre cei mai mari actori! Ben a fost o vedetă pe scenă în rolul lui Phantom în „Love Never Dies” și în „Fantoma de la Operă” în West End… Mai important, a fost unul dintre cei mai grozavi oameni, amuzant, grijuliu și un mentor minunat pentru toți oamenii cu care lucra… Atâtea amintiri frumoase despre vacanțele împreună în Scoția, vizitele la vestiarele Teatrului Her Majestys din Londra, momentele petrecute la Wimbledon… și ultima noastră fotografie împreună la sfârșitul lunii iunie, acasă… transmitem dragostea noastră întregii familii în această seară”, a scris Todd Woodbridge, în mediul online.

La începutul anului 2024, Ben Lewis a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer, care s-a răspândit rapid la ficat, ganglioni și plămâni. Acesta a urmat tratamente intense, însă în vara anului 2025 boala a intrat în stadiu terminal.

Vestea decesului a întristat multă lume, iar mesajele de condoleanțe au curs în mediul online. Un omagiu i-a fost adus și de Andrew Lloyd Webber, compozitorul care l-a distribuit în rolul Fantomei. Acesta și-a exprimat regretul, precizând că fiul său s-a stins din aceleași cauze.

„Ben Lewis va fi profund regretat de prietenii săi din lumea teatrului. A fost un artist extraordinar și un om de o generozitate rară. Simt o legătură personală cu cauza morții lui Ben. Fiul meu, Nick, a murit de cancer gastric și colorectal. Dacă ar fi trăit, ar fi avut aceeași vârstă ca Ben când s-a stins atât de tragic”, a scris Andrew Lloyd Webber, în mediul online.

Doliu în lumea filmului! Kimberly Hébert Gregory, actrița din Anatomia lui Grey, a murit

Drama unui fost fotbalist de la FCU Craiova. Riscă să rămână paralizat după o accidentare pe teren