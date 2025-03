Doliu în lumea filmului! Pamela Bach-Hasselhoff a fost găsită moartă în casă

Tragedie în lumea filmului! Pamela Bach-Hasselhoff, cunoscută pentru rolurile sale din Baywatch și Tânăr și neliniștit, a murit la 61 de ani. Celebra actriță a fost găsită fără suflare în propria casă.

Pamela Bach-Hasselhoff s-a stins din viață miercuri, 5 martie 2025. Potrivit primelor informații, celebra actriță și-ar fi pus capăt zilelor. Atunci când au ajuns la fața locului, paramedicii au constat că avea o rană auto-provocată la cap, prin împușcare. Din nefericire, echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru starul internațional. Ulterior, familia a transmis un comunicat oficial pentru a cere intimitate în această perioadă grea.

„Familia noastră este profund îndurerată de moartea recentă a Pamelei Hasselhoff. Suntem recunoscători pentru dragostea și sprijinul din aceste momente dificile, dar solicităm intimitate în timp ce suntem în doliu și trecem prin această perioadă dificilă”, se arată într-un comunicat oficial al familiei Hasselhoff, conform TMZ.

Pamela Bach-Hasselhoff a trecut printr-un divorț tensionat

Dincolo de cariera sa înfloritoare, Pamela Bach a fost cunoscută pentru căsnicia de lungă durată pe care a avut-o cu David Hasselhof, starul din serialul Baywatch. Cei doi s-au căsătorit în decembrie decembrie 1989 și au divorțat în august 2006.

Separarea a fost plină de momente tensionate. La acea vreme, actrița l-a acuzat pe fostul soț de abuz domestic. Mai mult decât atât, el a pierdut temporar drepturile de vizitare a fiicelor sale, în urma unui filmuleț făcut public în care apărea în stare de ebrietate.

Pamela Bach, model și actriță cunoscută pentru aparițiile la TV în anii 1980 și 1990, și-a început cariera încă din adolescență. Debutul său în film a avut loc în 1983, odată cu rolul său în Rumble Fish al lui Francis Ford Coppola. Atunci, actrița a jucat alături de Matt Dillon, Mickey Rourke și Diane Lane.

Pe fostul ei soț l-a cunoscut în 1985, atunci când s-a mutat în Los Angeles pentru a lucra în televiziune. Cei doi au fost colegi în producțiile Baywatch și Baywatch Nights. Printre filmele și serialele în care s-a făcut remarcată se mai numără TJ Hooker, Cheers și The Young and the Restless (Tânăr și Neliniștit).

