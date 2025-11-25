Acasă » Știri » Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Craiova

De: Andreea Stăncescu 25/11/2025 | 19:02
Nicolae Cernea a murit / Sursa foto: Facebook SCJU Craiova

Doliu în lumea medicală din România. Prof. univ. dr. Nicolae Cernea, medic șef al Secției de Obstetrică-Ginecologie I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, a încetat din viață, lăsând în urmă o mare tristețe în rândul colegilor și al comunității medicale.

Timp de aproape două decenii, a condus Clinica I Obstetrică-Ginecologie a SCJU Craiova, fiind una dintre vocile cele mai respectate ale specialității la nivel național. La UMF Craiova, a asumat multiple responsabilități educaționale și administrative, formând generații de studenți, rezidenți și medici care îi datorează pregătirea profesională. Colegii îi amintesc spiritul calm, echilibrat și capacitatea de a gestiona responsabilități mari cu discreție și fermitate.

Nicolae Cernea a coordonat programe naționale esențiale, cum ar fi depistarea precoce a cancerului de col uterin în Regiunea Sud-Vest, a condus comisii de specialitate ale Ministerului Sănătății și a deținut funcții de vicepreședinte în prestigioase societăți profesionale de obstetrică-ginecologie, colposcopie și ultrasonografie.

Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova a transmis un mesaj un mesaj în memoria medicului Nicolae Cernea.

„Comunitatea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova anunță plecarea dintre noi a profesorului universitar doctor Nicolae Cernea, una dintre personalitățile care au marcat profund medicina craioveană și învățământul medical românesc.
Dispariția sa lasă în urmă o moștenire profesională uriașă, construită cu rigoare, generozitate și o pasiune rară pentru obstetrică-ginecologie, pentru oameni și pentru știință. (…)
Dar, dincolo de funcții și realizări, profesorul Nicolae Cernea rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca un om luminos, echilibrat, pasionat de meserie și profund devotat semenilor. Avea darul rar de a îmbina exigența cu blândețea, știința cu eleganța, profesionalismul cu un firesc al omeniei care făcea orice dialog cu el să devină o lecție.
UMF Craiova pierde astăzi un profesor exemplar, un coleg respectat și un lider autentic. Dar moștenirea sa va continua să trăiască în oameni, în instituții, în proiecte și, mai ales, în generațiile pe care le-a format.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul publicat de Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova.

