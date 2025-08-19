Doliu în lumea medicală! Nicolae Soroiu a murit înecat la 36 de ani

Lumea medicală este în doliu! Nicolae Soroiu s-a stins din viață, după ce s-a înecat în stațiunea Olimp! Și-a găsit sfârșitul la vârsta de 36 de ani! Familia este devastată de durere în aceste momente grele!

Litoralul românesc a fost zguduit în acest weekend de o serie de tragedii. Patru persoane și-au pierdut viața în valurile puternice ale Mării Negre, printre victime numărându-se și Nicolae Soroiu, Director General Adjunct al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Chiar dacă salvamarii îi avertizaseră pe turiști cu privire la pericol și ridicaseră steagul roșu, mulți au ignorat semnele de interdicție. Printre cei care au intrat în apă s-a aflat și Nicolae Soroiu. Curenții puternici și valurile înalte i-au fost fatale, iar eforturile medicilor de a-l readuce la viață s-au dovedit în zadar.

Reprezentanții ASSMB au transmis un mesaj dureros

Vestea a venit ca un fulger pentru toți cei ce l-au cunoscut! Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. Conducerea ASSMB a publicat un mesaj emoționant de adio în memoria lui Nicolae Soroiu. De asemenea, este important de precizat faptul că reprezentanții au transmis condoleanțe familiei îndoliate.

„Cu profundă tristețe și durere în suflet anunțăm încetarea din viață a domnului Nicolae Soroiu, Director General Adjunct al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB). Decesul său fulgerător la vârsta de doar 36 de ani ne-a lăsat fără cuvinte și a creat un gol imens în echipa noastră. Nicolae Soroiu a fost un profesionist desăvârșit, dedicat interesului public și cu o viziune clară în slujba sistemului medical bucureștean. Colegii și conducerea ASSMB transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați, precum și puterea de a trece prin aceste clipe grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Cu atât mai mult, nu putem să nu aducem în discuție faptul că tragedia de la Olimp readuce în atenție pericolul ignorării avertismentelor salvamarilor. În ciuda semnalelor clare privind riscurile mării agitate, mulți turiști aleg să intre în apă, consecințele fiind adesea dramatice.

