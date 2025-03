Doliu în lumea sportului! A murit George Foreman, unul dintre cei mai longevivi pugiliști din istorie

Unul dintre cei mai celebri sportivi ai tuturor timpurilor, „Big” George Foreman, care a murit la vârsta de 76 de ani, lasă în urmă o moștenire profesională la care mulți boxeri de astăzi ar putea doar visa. El a avut 81 de meciuri, 76 de victorii și doar cinci înfrângeri.

La 20 de ani, Foreman făcea parte din „sfânta treime” a boxului la categoria grea, alături de Muhammad Ali și Joe Frazier. La 45 de ani, Foreman devenea cel mai vârstnic campion mondial al boxului la categoria grea, conform BBC.

Puterea de transformare a lui Foreman i-a fost de folos într-o carieră sportivă plină de prestigiu și dramatism. A fost de două ori campion mondial la categoria grea. Foreman a luptat cu Frazier, Ken Norton și Muhamnmad Ali, și cariera a fost atât de lungă încât l-a înfruntat chiar și pe Evander Holyfield, pe atunci în vârstă de 28 de ani.

Cum a ajuns Foreman de la trăit din jafuri la medalia de aur la Olimpiadă în mai puțin de doi ani

Foreman s-a născut în Marshall, Texas, la 10 ianuarie 1949. Era unul dintre cei șase frați și a luat numele tatălui său vitreg, JD Foreman, mai degrabă decât al tatălui său natural. După propria mărturisire, Foreman a fost un copil cu probleme care se zbătea într-un mediu plin de lipsuri. La vârsta de 15 ani Foreman începuse să trăiască din jafuri.

„Întotdeauna am fost motivat de mâncare, pentru că îmi era mereu foame”, a spus el. „Niciodată nu era suficientă mâncare pentru mine, din diverse motive”.

Mama sa, Nancy, l-a convins să se înscrie la Job Corps la vârsta de 16 ani. Foreman a învățat să fie tâmplar și zidar, dar într-un moment crucial, a fost introdus în lumea boxului de un antrenor pe nume Doc Broadus. Foreman a ajuns la Jocurile Olimpice din 1968 la vârsta de 19 ani și cu doar 25 de lupte de amatori la activ. La Olinpiadă, și-a distrus rivalii și a câștigat medalia de aur.

„Cu mai puțin de doi ani înainte de data la care am ajuns pe platforma de la Olimpiadă, primind aurul și ascultând imnul național, eram sub o casă, ascunzându-mă de poliție”, a spus el mai târziu. M-am târât afară de sub acea casă, din noroi, și mi-am spus: „Voi face ceva în viața mea, nu sunt un hoț.””

Cine a fost singurul om de care s-a temut George Foreman

Triumful olimpic al lui Foreman i-a deschis calea către boxul profesionist. În primul său an ca profesionist a avut 13 meciuri, cu 11 knockout-uri. În 1972, avea la activ 37 de victorii, zero înfrângeri și era contracandidatul clar al campionului la categoria grea, Frazier. Când s-au întâlnit la Kingston, Jamaica, în ianuarie 1973, Foreman l-a doborât pe Frazier de șase ori în două reprize și a devenit campion WBA și WBC la categoria grea. Această victorie a schimbat complet peisajul greilor la acea vreme. Foreman avea doar 24 de ani.

Foreman avea să spună mai târziu că Frazier a fost singurul om de care s-a „temut” vreodată și cum victoria i-a schimbat viața peste noapte.

„Într-o zi ești un nimeni și a doua zi toată lumea vrea să profite de tine”, a spus el.

Cum a ajuns George Foreman să fie prieten și rival cu Muhammad Ali

Un an mai târziu, Foreman a luptat împotriva lui Muhammad Ali în celebrul meci „Rumble in the Jungle”. Evenimentul a fost organizat în Zair, la 30 octombrie 1974, finanțat de dictatura brutală care deținea controlul în acea țară la acea vreme. Meciul a avut loc la ora locală 04:00, aleasă special astfel încât aproximativ 50 de milioane de oameni din întreaga lume să îl poată urmări.

Lumea se aștepta ca Foreman să îl zdrobească pe Ali. În schimb, Ali a avut o prestație clasică, suportând presiunea timp de șapte runde și secându-l încet pe Foreman de puteri. În runda a opta, Ali a atacat și l-a doborât pe Foreman. După prima sa înfrângere în 41 de lupte, Foreman a stat doi ani departe de ring.

„De la mândrie la milă, a fost devastator”, a spus Foreman despre înfrângere.

Foreman s-a plâns că antrenorul său l-ar fi drogat, și a făcut campanie pentru o revanșă, dar nu a obținut-o niciodată. Dar odată ce Ali și-a încheiat cariera, el și Foreman au devenit prieteni apropiați. Foreman l-a ajutat pe Ali, bolnav de Parkinson, să urce treptele pentru a primi un Oscar pentru documentarul “When We Were Kings” din 1996, care relata povestea confruntării lor din urmă cu 22 de ani.

Experiența care l-a făcut pe Foreman să renunțe la box și să se facă pastor la 28 de ani

La 27 de ani, Foreman a revenit în ring pentru a lupta cu Frazier pentru a doua oară. Fiecare dintre ei a primit câte un milion de dolari. Pe 15 iunie 1976, Foreman l-a zdrobit pentru a doua oară pe Frazier, în vârstă de 32 de ani, oprindu-l în repriza a cincea.

În timpul transmisiunii TV din SUA, comentatorul Howard Cosell a rezumat performanța:

„George Foreman: Prea mare. Prea puternic. În formă perfectă. Loviturile au fost clare încă de la început”.

Foreman părea să fie din nou în vârful lumii, deși trei lupte mai târziu avea să piardă la puncte în fața lui Jimmy Young, în Puerto Rico, în urma unei prestații slabe. După luptă, Foreman a declarat că a avut o „experiență aproape de moarte” în vestiar, în timp ce se lupta cu epuizarea și insolația. Foreman a spus că în acel moment a devenit credincios în Dumnezeu. El s-a retras din box la vârsta de 28 de ani și a devenit pastor.

Cum a ajuns Foreman campion la categoria grea la 45 de ani

Zece ani mai târziu, Foreman a șocat lumea boxului anunțându-și revenirea. Inițial, Foreman s-a întors pentru că centrul său de tineret George Foreman se afla în criză financiară, și a sfârșit prin a aduna 24 de victorii între 1987 și 1991.

„Toată lumea râdea, iar eu îi ascultam râzând”, a declarat Foreman mai târziu pentru BBC.

El l-a înfruntat pe Holyfield în aprilie 1991 pentru titlurile mondiale WBA, WBC și IBF la categoria grea. Holyfield l-a învins pe un Foreman în vârstă de 42 de ani, părând să încheie misiunea imposibilă a acestuia să devină din nou campion mondial.

Foreman a încercat din nou, pierzând la puncte în fața lui Tommy Morrison în 1993 – dar a primit șansa de a lupta cu campionul WBA și IBF Michael Moorer. În runda a zecea, Moorer a încasat o dreapta de la Foreman. Lovitura l-a transformat pe Foreman în cel mai în vârstă campion la categoria grea din istorie, la 45 de ani. În meciul următor, și-a păstrat titlul la limită, în fața lui Axel Schulz.

Foreman a mai luptat de trei ori în meciuri fără miza titlului mondial, înainte de a trage în cele din urmă cortina peste cariera sa profesională în 1997, la vârsta de 48 de ani, în urma unei pierderi la puncte cu Shannon Briggs.

„A fost o mare provocare pentru mine să lupt și să lupt, iar când a venit timpul, am fost fericit că s-a întâmplat asta”.

El a rămas un nume celebru după retragere. A devenit analist de box, dar pentru generațiile mai tinere el este cel mai cunoscut pentru grătarul său George Foreman. Foreman a avut 12 copii, numindu-i pe toți băieții George, și a fost căsătorit de cinci ori.

