Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă

Doliu în lumea sportului internațional! Tendai Ndoro, un fotbalist zimbabweean, și-a găsit sfârșitul la vârsta de 40 de ani! Sportivul a fost găsit fără suflare în propria locuință din Johannesburg. Vă prezentăm cele mai noi informații!

Lumea sportului este în doliu după ce fostul internațional zimbabweean Tendai Ndoro a fost descoperit fără viață în locuința sa din Johannesburg. La doar 40 de ani, decesul său este o lovitură dureroasă pentru fani, colegi și apropiați. Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie! Familia sportivului este devastată de suferință în aceste momente grele.

Autoritățile au găsit trupul neînsuflețit al jucătorului, iar decesul a fost confirmat și de fostul său club, Orlando Pirates. Reprezentanții au transmis un comunicat emoționant de adio în amintirea lui Tendai Ndoro.

„Cu profundă tristețe am primit vestea decesului fostului nostru atacant, Tendai Ndoro. Clubul transmite cele mai sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor și tuturor celor care l-au iubit”, se arată în comunicatul emis de fosta lui echipă.

Fotbalistul s-a luptat cu probleme de sănătate

Cauza exactă a morții nu a fost încă dezvăluită, dar presa internațională menționează că jucătorul a trecut recent printr-o operație importantă. Cu aproximativ patru luni în urmă, Ndoro a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o tumoare la subraț. Inițial, se credea că afecțiunea ar fi fost legată de diabet, însă ulterior s-a confirmat că aceasta era o presupunere greșită.

Cu toate acestea, nu putem să nu aducem în discuție faptul că în ciuda problemelor de sănătate, Tendai Ndoro a rămas mereu optimist și plin de speranță. Este important de precizat că fotbalistul a avut o carieră remarcabilă. Între 2013 și 2017, a adunat 14 selecții pentru naționala Zimbabwe, marcând 5 goluri, inclusiv unul memorabil în meciul cu Tunisia la Cupa Africii din 2017.

Cariera sa a început în Zimbabwe, iar mai târziu s-a transferat în Africa de Sud, unde a devenit un nume de referință la Orlando Pirates. El a fost apreciat de-a lungul timpului pentru performanțele dobândite. Ultima echipă pentru care a jucat a fost AI-Orouba din Oman, de la care s-a retras în 2020.

