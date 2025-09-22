Acasă » Știri » Doliu în lumea televiziunii! O cunoscută prezentatoare a murit la doar câteva momente după ce făcuse o postare pe Instagram

Doliu în lumea televiziunii! O cunoscută prezentatoare a murit la doar câteva momente după ce făcuse o postare pe Instagram

De: Alina Drăgan 22/09/2025 | 18:04
Doliu în lumea televiziunii! O cunoscută prezentatoare a murit la doar câteva momente după ce făcuse o postare pe Instagram
Prezentatoarea Debora Estrella s-a stins din viață /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Este doliu în lumea televiziunii! O prezentatoare TV cunoscută și apreciată s-a stins din viață în mod tragic, la doar 43 de ani. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce vedeta postase un mesaj pe rețelele de socializare. Fanii sunt în stare de șoc. Cum și-a găsit sfârșitul femeia?

Tragedia s-a petrecut în Mexic și a cutremurat nu doar publicul, ci și întreaga industrie media. Prezentatoarea Debora Estrella și pilotul Bryan Ballesteros și-au pierdut viața într-un accident aviatic, la scurt timp după ce vedeta a publicat o fotografie pe Instagram, în care anunța că urmează să învețe să piloteze. Incidentul a zguduit comunitatea din Monterrey și a adus un val de emoții puternice în întreaga țară.

Ultima postare, înainte de tragedie

Debora Estrella, în vârstă de 43 de ani, se afla într-un avion ușor de tip Cessna, cu două locuri, atunci când s-a produs accidentul. Aeronava s-a prăbușit într-o zonă industrială din orașul Garcia, situat în nord-estul statului Nuevo Leon.

Cu doar câteva momente înainte de decolare, moderatoarea postase pe Instagram o fotografie cu avionul, însoțită de mesajul scurt, dar sugestiv: „Ghici ce”. Pentru fanii ei, imaginea avea să devină un detaliu cutremurător, fiind ultima interacțiune a vedetei cu publicul. Imagini difuzate pe rețelele sociale au surprins prăbușirea aparatului, iar secvențele au lăsat internauții îngroziți și îndurerați.

Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în țara sa natală. A pus și deoparte!
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în...
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...

Debora Estrella era una dintre cele mai apreciate figuri ale televiziunii mexicane, lucrând pentru postul Multimedia. Ea prezenta emisiunea Morning Telediario încă din 2018 și apărea frecvent și în programele Milenio Television sau Mexico City Telediario.

Prezentatoarea Debora Estrella s-a stins din viață /Foto: Instagram

Compania pentru care lucra a publicat un mesaj emoționant pe Instagram:

„La MULTIMEDIA suntem șocați și ne pare profund rău pentru pierderea colegei noastre. Deborah Estrella, în vârstă de 43 de ani, avea emisiunea Morning Telediario din Monterrey din anul 2018; de asemenea, a preluat spații în știrile de la Milenio Television și a difuzat emisiunea Mexico City Telediario, prin intermediul Canalului 6, în weekenduri”, au transmis colegii vedetei.

Pe rețelele sociale, colegii de breaslă, prietenii și mii de fani și-au exprimat durerea și au transmis condoleanțe familiei. Ultima postare a vedetei a devenit rapid un simbol, iar fanii au contemplat la cât de fragilă poate să fie viața unui om, tragedia lovind atunci când te aștepți mai puțin.

Accidentul din Garcia este investigat de autoritățile mexicane pentru a stabili cu exactitate cauza prăbușirii avionului. Deși rezultatele anchetei nu au fost făcute publice, impactul emoțional al tragediei s-a resimțit imediat în întreaga țară.

Doliu pentru o fostă concurentă de la Mireasa! „Ai fost ca un înger pe pământ”

Doliu în sportul românesc! Un fotbalist de doar 20 de ani a murit cu o zi înainte se întoarcă din SUA

 

Foto: Instgram

Tags:
Iți recomandăm
Ionel Ganea a primit decizia la trei luni de la moartea fiului său. Ce a hotărât instanța
Știri
Ionel Ganea a primit decizia la trei luni de la moartea fiului său. Ce a hotărât instanța
Bancul începutului de săptămână | Comanda la pizza
Știri
Bancul începutului de săptămână | Comanda la pizza
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică...
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în țara sa natală. A pus și deoparte!
Gandul.ro
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Ce pensie militară primește fostul milițian Dinel Staicu. Patronul de acum două decenii al Craiovei doarme în vila de protocol a lui Ceaușescu
Adevarul
Ce pensie militară primește fostul milițian Dinel Staicu. Patronul de acum două decenii...
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către...
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Click.ro
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei...
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
Digi 24
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de...
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate...
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în...
Alexia Eram a dezvăluit identitatea iubitului ei, chiar de ziua lui. Imaginile care au pus internetul pe jar
kanald.ro
Alexia Eram a dezvăluit identitatea iubitului ei, chiar de ziua lui. Imaginile care au pus...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
observatornews.ro
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele...
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Xiaomi a făcut publice primele imagini oficiale ale viitoarei sale serii de telefoane. Ce culori vor avea?
go4it.ro
Xiaomi a făcut publice primele imagini oficiale ale viitoarei sale serii de telefoane. Ce culori...
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa rețeaua
Fanatik.ro
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari....
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva...
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu...
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează în sens invers acelor de ceasornic
Romania TV
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează...
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Go4Games
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Traian Băsescu, întâlnire cu Călin Georgescu. De ce l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Capital.ro
Traian Băsescu, întâlnire cu Călin Georgescu. De ce l-a trimis la plimbare după jumătate de...
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
evz.ro
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
Gandul.ro
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
as.ro
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel...
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna:
radioimpuls.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a...
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt...
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau...
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ionel Ganea a primit decizia la trei luni de la moartea fiului său. Ce a hotărât instanța
Ionel Ganea a primit decizia la trei luni de la moartea fiului său. Ce a hotărât instanța
Vacanță cu surprize pentru familia Brancu: Carmen Harra i-a plimbat prin Miami și au rămas șocați: ...
Vacanță cu surprize pentru familia Brancu: Carmen Harra i-a plimbat prin Miami și au rămas șocați: ”Ne-a spus că acolo se găsesc tone de…”
Adolescentă din Târgu Mureș, stabilită cu mama ei în Elveția, dată dispărută. Tatăl fetei a ...
Adolescentă din Târgu Mureș, stabilită cu mama ei în Elveția, dată dispărută. Tatăl fetei a aflat abia sâmbătă că aceasta nu a mai venit acasă. ”Sunt înnebunit”
Bancul începutului de săptămână | Comanda la pizza
Bancul începutului de săptămână | Comanda la pizza
Șofer de camion, găsit mort de soția sa în grădină. Avea doar 46 de ani
Șofer de camion, găsit mort de soția sa în grădină. Avea doar 46 de ani
Teo a dezvăluit cum i-a dat papucii Ellei, de fapt: ”I-am spus că vreau să…”
Teo a dezvăluit cum i-a dat papucii Ellei, de fapt: ”I-am spus că vreau să…”
Vezi toate știrile
×