Doliu în lumea televiziunii! O cunoscută prezentatoare a murit la doar câteva momente după ce făcuse o postare pe Instagram

Este doliu în lumea televiziunii! O prezentatoare TV cunoscută și apreciată s-a stins din viață în mod tragic, la doar 43 de ani. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce vedeta postase un mesaj pe rețelele de socializare. Fanii sunt în stare de șoc. Cum și-a găsit sfârșitul femeia?

Tragedia s-a petrecut în Mexic și a cutremurat nu doar publicul, ci și întreaga industrie media. Prezentatoarea Debora Estrella și pilotul Bryan Ballesteros și-au pierdut viața într-un accident aviatic, la scurt timp după ce vedeta a publicat o fotografie pe Instagram, în care anunța că urmează să învețe să piloteze. Incidentul a zguduit comunitatea din Monterrey și a adus un val de emoții puternice în întreaga țară.

Ultima postare, înainte de tragedie

Debora Estrella, în vârstă de 43 de ani, se afla într-un avion ușor de tip Cessna, cu două locuri, atunci când s-a produs accidentul. Aeronava s-a prăbușit într-o zonă industrială din orașul Garcia, situat în nord-estul statului Nuevo Leon.

Cu doar câteva momente înainte de decolare, moderatoarea postase pe Instagram o fotografie cu avionul, însoțită de mesajul scurt, dar sugestiv: „Ghici ce”. Pentru fanii ei, imaginea avea să devină un detaliu cutremurător, fiind ultima interacțiune a vedetei cu publicul. Imagini difuzate pe rețelele sociale au surprins prăbușirea aparatului, iar secvențele au lăsat internauții îngroziți și îndurerați.

Debora Estrella era una dintre cele mai apreciate figuri ale televiziunii mexicane, lucrând pentru postul Multimedia. Ea prezenta emisiunea Morning Telediario încă din 2018 și apărea frecvent și în programele Milenio Television sau Mexico City Telediario.

Compania pentru care lucra a publicat un mesaj emoționant pe Instagram:

„La MULTIMEDIA suntem șocați și ne pare profund rău pentru pierderea colegei noastre. Deborah Estrella, în vârstă de 43 de ani, avea emisiunea Morning Telediario din Monterrey din anul 2018; de asemenea, a preluat spații în știrile de la Milenio Television și a difuzat emisiunea Mexico City Telediario, prin intermediul Canalului 6, în weekenduri”, au transmis colegii vedetei.

Pe rețelele sociale, colegii de breaslă, prietenii și mii de fani și-au exprimat durerea și au transmis condoleanțe familiei. Ultima postare a vedetei a devenit rapid un simbol, iar fanii au contemplat la cât de fragilă poate să fie viața unui om, tragedia lovind atunci când te aștepți mai puțin.

Accidentul din Garcia este investigat de autoritățile mexicane pentru a stabili cu exactitate cauza prăbușirii avionului. Deși rezultatele anchetei nu au fost făcute publice, impactul emoțional al tragediei s-a resimțit imediat în întreaga țară.

