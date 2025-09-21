Doliu pentru o fostă concurentă de la Mireasa! „Ai fost ca un înger pe pământ”

Elena Damalan, fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 11, este în doliu. Pe o rețea de socializare, tânăra de 24 de ani a transmis un mesaj emoționant după ce a pierdut o persoană dragă sufletului ei.

Originară din Alexandria, Elena Damalan a intrat cu inima deschisă în emisiunea Mireasa, sezonul 11, pregătită să se lase purtată de val și își cunoască viitorul soț. Tânăra de 24 de ani a abosolvit Facultatea de Științe și Inginerie, e licențiată în drept internațional, însă și-a ales o meserie într-un alt domeniu. Este antreprenoare în domeniul patiseriei – cofetăriei și se ocupă cu realizarea de torturi și candy baruri la evenimente.

Elena Damalan este în doliu: ”E o durere imensă în sufletul meu”

Fosta concurenta de la Mireasa sezonul 11 are o familie numeroasă și nepoțelul ei este cel care a făcut-o să își dorească o familie a ei. Până la 24 de ani nu a simțit să aibă o relație de lungă durată, dar a ieșit la întâlniri. În timpul filmărilor, tânăra s-a apropiat de Florin – alături de care a continuat o relație de iubire și după terminarea emisiunii.

Recent, Elena Damalan a anunțat că trece printr-o perioadă delicată. Bunica ei s-a stins din viață, iar pe o rețea de socializare, concurenta de la Mireasa a scris un mesaj emoționat despre cea care i-a făcut copilăria mai frumoasă.

„Mulțumesc din suflet tuturor pentru toate mesajele! Este o durere imensă în sufletul meu și un gol prea mare, iar cuvintele sunt nesemnificative. Practic, astăzi toată copilăria mea s-a stins odată cu tine, amintirile vor rămâne veșnic în mintea și sufletul meu. Îngerii sunt alături de tine acum. Ești parte din ei, știu asta pentru că ai fost ca un înger pe pământ. Dumnezeu să te ierte, bunica mea”, a scris Elena de la Mireasa, sezonul 11, pe Instagram.

