Doliu în lumea televiziunii! S-a aflat cauza morții prezentatorului Emilio Suenos, de doar 41 de ani

De: Anca Chihaie 12/10/2025 | 15:13
Lumea televiziunii latino-americane este în doliu după moartea lui Emilio Garcia, cunoscut publicului și sub numele de Emilio Suenos. Prezentatorul TV s-a stins la doar 41 de ani din viață. Iată care a fost cauza decesului!

Deși publicul îl cunoștea mai ales ca prezentator TV plin de carismă, viața lui personală a fost marcată de încercări de a-și îmbunătăți aspectul fizic, fără a anticipa impactul major asupra sănătății. Medicii spun că efectele hormonale au afectat nu doar inima, ci și plămânii, provocând un colaps general al sistemului cardiovascular, care a culminat cu infarctul fatal.

Decesul său survine ca urmare a unui infarct, în condițiile unor complicații legate de tratamente hormonale pe care acesta le urma pentru probleme de sănătate generate de o procedură cosmetică anterioară.

Potrivit informațiilor medicale, inima lui Emilio Garcia s-a mărit semnificativ ca urmare a utilizării hormonului testosteron. Această substanță, administrată cu intenția de a corecta efectele unei proceduri estetice nereușite, a avut efecte secundare severe asupra sănătății prezentatorului. În scurt timp, starea lui s-a deteriorat rapid, iar intervențiile medicale nu au mai putut preveni tragedia.

Medicii au intervenit pentru a-i stabiliza funcțiile vitale, inclusiv prin transfuzii de sânge și tratamente pentru a elimina excesul de hormon din organism, însă acestea nu au fost suficiente.

„Deodată, a început să tuşească intens şi nu mai putea respira. Mi-a trimis mesaje audio spunând că nu era gripă, ci că pur şi simplu nu putea respira. Folosea emoji-uri cu mesaje de rău și stres în statusurile sale de pe WhatsApp”, a transmis prietena lui Garcia.

Cine a fost Emilio Garcia

Emilio Garcia a fost o figură importantă în televiziunea din America Latină, remarcându-se prin stilul său energic și apropierea pe care o avea față de public. Carisma și profesionalismul său i-au adus o mulțime de fani, iar pierderea sa a lăsat un gol în lumea divertismentului. Colegii și apropiații săi au descris moartea ca fiind neașteptată și devastatoare, evidențiind cât de fragile pot fi viețile chiar și ale celor care par să ducă un stil de viață plin de succes și recunoaștere publică.

„Inima i-a cedat, iar unul dintre plămâni i-a fost, de asemenea, afectat. I-au făcut transfuzii de sânge, dar nu au reușit să-l salveze. Au încercat să extragă hormonul din corpul său, dar nu s-a mai putut”, a spus un apropiat.

