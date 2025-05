Doliu în muzica country: Johnny Rodriguez a murit la 73 de ani

Lumea muzicii country este în doliu. Johnny Rodriguez, unul dintre cei mai apreciați cântăreți mexicano-americani ai genului, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Artistul, cunoscut pentru hituri precum „Ridin’ My Thumb to Mexico” și „That’s the Way Love Goes”, a murit vineri, 9 mai, înconjurat de familie, după cum a anunțat fiica sa, Aubry Rodriguez.

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, Aubry a scris:

„Tata nu a fost doar un muzician legendar a cărui artă a atins milioane de oameni din întreaga lume, ci și un soț, tată, unchi și frate profund iubit, a cărui căldură, umor și compasiune au modelat viețile tuturor celor care l-au cunoscut.”

CITEȘTE ȘI: Doliu în showbizul internațional! O cunoscută actriță a murit răpusă de GRIPĂ

Johnny Rodriguez a murit

Johnny Rodriguez a fost o figură iconică a muzicii country în anii ’70, devenind primul artist hispanic care a cunoscut un succes major în acest gen muzical. Debutul său în topuri a venit în 1973 cu piesa „Pass Me By ((If You’re Only Passing Through)”, urmată de o serie de single-uri de succes, toate ajunse în top 10.

Pe numele său real, Juan Raoul Davis Rodriguez, artistul s-a născut în micuțul oraș Sabinal din Texas, aproape de granița cu Mexicul. A început să cânte la chitară de la doar 7 ani și a crescut într-o familie numeroasă, fiind al nouălea dintre cei zece copii.

Pe parcursul carierei, Rodriguez a fost recompensat cu titlul de „cel mai promițător vocalist masculin” de către Academia de Muzică Country, iar în 2007 a fost inclus în Texas Country Music Hall of Fame, care l-a numit „cel mai mare și mai memorabil cântăreț Chicano Country din toate timpurile”.

Moartea sa lasă un gol imens în muzica country, dar și în inimile celor care i-au îndrăgit vocea caldă și stilul autentic.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 39 de ani