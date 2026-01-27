Acasă » Știri » Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”

De: Alina Drăgan 27/01/2026 | 19:27
Doliu în muzica românească /Foto: Pexels

Doliu în lumea muzicală românească! Rapperul Nicolae Onea, fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de doar 44 de ani. Familia și fanii sunt în doliu. Mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Vești triste în industria muzicală românească. Rapperul Nicolae Onea a murit la vârsta de doar 44 de ani. De o perioadă, acesta locuia în Spania, iar anunțul trist al decesului a fost făcut public de către Marpha Hip Hop, în mediul online.

Așa cum spuneam, rapperul Nicolae Onea, fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare, a încetat din viață. Artistul a decedat la vârsta de 44 de ani, lăsând în urma lui un gol imens și o mulțime de fani în doliu.

Nicolae Onea a murit /Foto: Facebook

Din primele informații, se pare că artistul s-a stins din viață în Spania, acolo unde era stabilit de o perioadă. Cauza decesului a fost un infarct miocardic.

„O veste tristă pentru rap-ul românesc: Ne-a părăsit George Nicolae Onea (44 de ani) a.k.a #Chucho (Ony), fost membru al trupelor Memorialu’ Durerii și Royala Mare.

Artistul ar fi încetat din viață în urma unui infarct miocardic, în timp ce se afla în Spania, unde era stabilit de o perioadă.

Discografie:

Cu degetu’ pe trăgaci – Memorialu’ Durerii (1997)

Suspect no. 1 – Don Baxter & Royală Mare (1999)

Soldați zig-zag – Royală Mare (2000)

Primul mesaj – Chucho (2005)

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!” se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook Marpha Hip Hop.

Vestea decesului a adus multă durere, iar fanii artistului sunt în doliu. În mediul online au început să curgă mesajele de condoleanțe.

„Chiar zilele astea ascultam din melodiile lui…; Respect lui, am crescut pe muzica lui (printre alții), Condoleanțe familiei!; Dumnezeu să te odihnească în pace, Niki; Dumnezeu să-l ierte! Unul dintre cei mai buni”, sunt doar câteva dintre mesajele din mediul online.

Doliu în medicina românească. S-a stins Nicolae Poiană, „îngerul” care a adus speranță pentru mii de familii

