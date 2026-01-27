Acasă » Știri » Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să nu fie probleme”

Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să nu fie probleme”

De: Irina Vlad 27/01/2026 | 19:42
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate/ sursă foto: social media

Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul morții lui Mario Berinde din Timiș, tânărul de 15 ani ucis de prietenii lui. Mama principalului criminal, un băiat de 13 ani, este acuzată de vecini că ar fi fost pătrașă la nenorocire. 

Au trecut 7 zile de când Mario a fost găsit fără viață, incendiat și îngropat în curtea prietenului său – comuna Cenei, județul Timiș. Băiatul de 15 ani a avut partea de un sfârșit premeditat, crimă în spatele căreia au stat trei dintre prietenii lui. Principalul suspect este un băiat de 13 ani, în curtea căruia a fost îngropat Mario.

Mama minorului de 13 ani este acuzată de complicitate

Cazul crimei lui Mario a făcut înconjurul țării. De la zi la zi apar noi informații, detalii și informații șocante despre modul în care cei trei minori și-au ucis prietenul. Recent, unul dintre vecinii băiatului de 13 ani, cel care este considerat „capul” odioasei fapte, o acuză pe mama criminalului că ar fi fost complice la nenorocirea comisă de fiul ei.

Băiatul de 13 ani, principalul suspect în cazul crimei lui Mario, și mama lui/ sursă foto: social media

Bărbatul susține că femeia ar fi încercat să ascundă urmele crimei și ar fi spălat trotuarul din fața casei, trotuar care ar fi fost pătat cu sângele lui Mario Berinde, în ziua în care a fost ucis.

„De mama lui de ce nu vorbiți? (…) De ce e liberă? Eu sunt vecinul ei (…) Mama lui a spălat sângele pe trotuar. A spălat sângele pe trotuar de la copii, de la Mario decedatul. Marți dimineață, când s-a întâmplat asta, când Mario a venit la școală și a dat sms-uri la copii, de ce nu vine la școală…

Mama lui de ce a spălat sângele? A cui a fost sângele? Al meu în niciun caz (…) Mama lui, marți, a șters urmele să nu fie probleme”, a declarat un vecin al criminalului lui Mario, în transmisiunea live făcută de Diana Șoșoacă, prezentă ieri la Sânmihaiu Român.

Reamintim că în noaptea de luni spre marți (19-20 ianuarie 2026), Mario a fost omorât de prietenii lui – doi minori de 15 ani și unul de 13 ani. Din primele informații, Mario a fost ucis de prietenii lui din cauza invidiei, victima având o situație materială mai bună decât călăii lui. Fapta ar fi fost premeditată de băiatul de 13 ani, cel care a orchestrat crima până la cel mai mic detaliu.

Criminalul de 13 ani din Cenei are un istoric extrem de violent. Cum a băgat groaza în colegii din echipa lui de fotbal. Antrenorul, siderat total

Singura formă de pedeapsă pe care ucigașul lui Mario Berinde din Cenei o va primi: „Dacă la 13 ani îl bagi într-un penitenciar, s-ar putea să se pervertească la mai multe rele”

