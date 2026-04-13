Doliu în politica din România. Dan Artimon a murit

Partidul AUR este în doliu după decesul deputatului Dan Artimon. Bărbatul a murit la vârsta de 59 de ani, însă detaliile privind cauza morții nu au fost transmise.

Anunțul a fost făcut de către George Simion, care l-a descris ca fiind un prieten arpopiat.

„Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi”, a susținut George Simion.

Cine a fost Dan Artimon

Dan-Cătălin Artimon, născut pe 17 iunie 1966 la Arad, a ajuns în Parlament în urma alegerilor din decembrie 2024, fiind ales pe listele Alianței pentru Unirea Românilor. În cadrul legislativului, acesta activa în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Înainte de a deveni parlamentar, a avut o activitate politică la nivel local, ocupând funcția de consilier județean în Arad și implicându-se, de asemenea, în diverse proiecte civice, inclusiv în coordonarea unei organizații neguvernamentale între anii 2005 și 2010.

Dispariția sa survine la mai puțin de un an și jumătate de la preluarea mandatului, ceea ce va duce la vacantarea locului său din Camera Deputaților, urmând ca procedurile legale de înlocuire să fie aplicate. În perioada următoare, formațiunea politică din care făcea parte este așteptată să transmită informații suplimentare privind detaliile ceremoniale și eventuale reacții oficiale.

