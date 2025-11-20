Doliu în PSD! A murit Dumitru Gherman

Lumea politicii din România este în doliu! Dumitru Gherman, fost deputat al Partidului Social Democrat (PSD), a murit la vârsta de 70 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o boală terminală.

Dumitru Gherman s-a stins din viață miercuri, 19 noiembrie 2025, la vârsta de 70 de ani. În ultmii ani, fostul deputat PSD de Bihor s-a confruntat cu o boală terminală. Vestea morții sale a fost făcută public de către Sorin Roman, șeful APIA Bihor, coleg și prieten cu deputatul.

Dumitru Gherman, deputatu PSD, a murit

”Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg și prieten (Mitru) Gherman! Dumnezeu să-l odihneacă în pace”, a fost mesajul scris de Sorin Roman, șeful APIA Bihor.

Născut pe 28 decembrie 2954, în comuna Bratca, Dumitru Gherman a făcut primii pași în politică la Oradea, unde a fost consilier local în perioada 1966 – 2000. În anul 2015, a devenit consilier județean de Bihor, timp de un an.

a devenit deputat PSD în anul 2017, după decesul Adelinei Coste și a rămas în Parlament până la sfârșitul mandatului, în decembrie 2020. Unul dintre proiectele legislative care i-au adus atenție s-a numit ”Legea recunoștinței între generații”.

Potrivit propunerii, copiii majori ar fi trebuit să întrețină părinții sau bunicii aflați în dificultate. În forma sa inițială, nerespectarea obligației ar fi putut duce la amendă contravențională sau închisoare. După un lung șir de controverse și critici, deputatul PSD a retras proiectul.

De asemnea, Dumitru Gherman a fost unul dintre deputații care a pledat pentru simplificarea procedurilor de acordare a cetățeniei române pentru românii din diaspora, precum și pentru înființarea unor ghișee speciale în instituții, pentru femei cu copii sau persoane vârstnice.

Nicușor Dan e în doliu! A murit Dumitru Lupescu, membru fondator al actualului USR

Doliu în lumea artistică din România! Celebrul actor s-a stins la o zi după Horia Moculescu