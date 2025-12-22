Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani

Este doliu în televiziunea românească! Eugen Roibu, realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar” de pe TVR, s-a stins din viață. După mai bine de două decenii de când era mereu prezent pentru publicul iubitor de natură și pescuit, prezentatorul a lăsat multă durere în urma lui. Toate detaliile în articol.

Vestea tragică i-a întristat pe toți fanii emisiunii emblematice care a apărut pe micile ecrane timp de peste două decenii. Prezentatorul a reușit să își adune o comunitate mare de iubitori ai naturii și pasionați de pescuit.

Doliu în televiziunea din România

Eugen Roibu și-a început drumul în televiziune în anul 2003 cu emisiunea „Pescar Hoinar”, difuzată de Televiziunea Română. În timpul edițiilor care au reușit să adune public constant, prezentatorul a cuprins pasiunea pentru pescuit, povești interesante ale oamenilor, tradiții, peisaje naturale și tehnici sau destinații benefice pentru iubitorii de pescuit.

Vestea tristă a dispariției lui Eugen Roibu a fost dată de TVR1:

„Ne-a părăsit Eugen Roibu, autorul și realizatorul emisiunii PescarHoinar, difuzată neîntrerupt din 2003 la Televiziunea Română. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”.

Stilul său blând și modul în care explica subiectele l-au ajutat să își atragă publicul și să se facă iubit chiar și de telespectatori care nu erau pasionați de pescuit.

De-a lungul edițiilor, el reușea să vină cu subiecte noi și să descopere destinații noi, ținând astfel publicul mereu conectat la ceea ce voia să transmită. De-a lungul carierei sale, el a avut colaborări importante, precum cea cu Victor Țăruș și Ștefan Stoica.

Eugen Roibu a documentat competiții și expediții din domeniul pescuitului și a evidențiat diversitatea speciilor din Delta Dunării. Pierderea lui lasă un gol imens în sufletele fanilor, dar și pe micile ecrane, acolo de unde pasionații de pescuit îi vor simți lipsa.

