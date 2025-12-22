Acasă » Știri » Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani

Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani

De: Denisa Iordache 22/12/2025 | 12:45
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Doliu în televiziune. Sursă: Pixabay

Este doliu în televiziunea românească! Eugen Roibu, realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar” de pe TVR, s-a stins din viață. După mai bine de două decenii de când era mereu prezent pentru publicul iubitor de natură și pescuit, prezentatorul a lăsat multă durere în urma lui. Toate detaliile în articol.

Vestea tragică i-a întristat pe toți fanii emisiunii emblematice care a apărut pe micile ecrane timp de peste două decenii. Prezentatorul a reușit să își adune o comunitate mare de iubitori ai naturii și pasionați de pescuit.

Doliu în televiziunea din România

Eugen Roibu și-a început drumul în televiziune în anul 2003 cu emisiunea „Pescar Hoinar”, difuzată de Televiziunea Română. În timpul edițiilor care au reușit să adune public constant, prezentatorul a cuprins pasiunea pentru pescuit, povești interesante ale oamenilor, tradiții, peisaje naturale și tehnici sau destinații benefice pentru iubitorii de pescuit.

Vestea tristă a dispariției lui Eugen Roibu a fost dată de TVR1:

„Ne-a părăsit Eugen Roibu, autorul și realizatorul emisiunii PescarHoinar, difuzată neîntrerupt din 2003 la Televiziunea Română. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”.

Eugen Roibu a murit
Eugen Roibu a murit

Stilul său blând și modul în care explica subiectele l-au ajutat să își atragă publicul și să se facă iubit chiar și de telespectatori care nu erau pasionați de pescuit.

De-a lungul edițiilor, el reușea să vină cu subiecte noi și să descopere destinații noi, ținând astfel publicul mereu conectat la ceea ce voia să transmită. De-a lungul carierei sale, el a avut colaborări importante, precum cea cu Victor Țăruș și Ștefan Stoica.

Eugen Roibu a documentat competiții și expediții din domeniul pescuitului și a evidențiat diversitatea speciilor din Delta Dunării. Pierderea lui lasă un gol imens în sufletele fanilor, dar și pe micile ecrane, acolo de unde pasionații de pescuit îi vor simți lipsa.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în lumea artistică! Vedeta TV a murit înainte de un eveniment important, care avea loc de Revelion

Mesajul soției jurnalistului Mihai Stănescu după ce a murit. Ce legătură profundă aveau cei doi: „Rămâi jumătatea mea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”
Știri
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian:…
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
Știri
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească...
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: ...
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre
El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Vezi toate știrile
×