Doliu la Hollywood! A murit Joy Harmon

Este doliu în lume cinematografiei de la Hollywood! Joy Harmon a murit la vârsta de 87 de ani după o luptă grea cu o pneumonie. Actrița a murit înconjurată de cei dragi, în casa sa din Los Angeles.

În urmă cu doar câteva luni, Joy Harmon a fost diagnosticată cu o pneumonie agresivă. Potrivit unui membru al familiei, a petrecut una sau două săptămâni în spital, urmate de o perioadă de câteva săptămâni într-un centru de reabilitare, după care s-a întors acasă pentru a-și petrece ultimele zile sub îngrijire paliativă, alături de cei dragi.

Născută în New York și crescută în Connecticut, Joy Harmon a ajuns în atenția publicului datorită frumuseții sale. Rolul Lucillei în celebra scenă de la spălătoria auto a rămas o imagine care a marcat cultura cinematografică pentru deceniile următoare. Însă își perfecționase talentul cu mult înainte – și-a început cariera ca model, devenind regina concursurilor de frumusețe, ajungând chiar finalistă la concursul „Miss Connecticut”.

A avut mai multe roluri pe Broadway și în afara acestuia înainte de a pătrunde la Hollywood, fiind concurentă în emisiunea-concurs „You Bet Your Life”. De acolo, a devenit o prezență constantă în emisiunea de comedie „Tell It To Groucho”.

A jucat în filme clasice precum „Village of the Giants”, „One Way Wahine”, „Under the Yum Yum Tree” și „Angel in My Pocket” și a obținut mai multe roluri la televiziune, apărând în „Batman”, „The Monkeys”, „Bewitched” și multe altele. S-a îndepărtat de viața spectaculoasă de la Hollywood pentru a se concentra pe creșterea familiei sale – a avut 3 copii, Jason, Julie și Jamie – alături de fostul ei soț, editorul de film Jeff Gourson. Cei doi au fost căsătoriți între 1968 și 2001 și au avut 9 nepoți.

Joy Harmon a înființat propria brutărie în 2003, care a devenit rapid una dintre preferatele localnicilor. Fanii știau întotdeauna unde să o găsească, iar ea le oferea cu bucurie autografe atunci când i se cerea. Joy a lucrat la „Aunt Joy’s” până în ultima clipă, chiar și în ziua dinaintea internării în spital.

