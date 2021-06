Doliu la Hollywood. Actorul Ned Beatty a murit la 83 de ani! Care este cauza decesului

Actorul american nominalizat la Oscar Ned Beatty, care a devenit celebru datorită rolurilor din filmele „Deliverance’, „Network’ sau „Superman’ a murit la vârsta de 83 de ani.

Managerul la Shelter Entertainment Group, Deborah Miller, a confirmat tristea veste pentru jurnaliștii de la CNN, precizând faptul că Ned Beatty s-a stins din cauze naturale.

„Ned a murit din cauze naturale duminică dimineață, înconjurat de familie și de cei dragi”, a declarat ea.

Cele mai importante filme în care a jucat

În cariera sa, Beatty a apărut în patru filme care au fost nominalizate la premiile Academiei în anii 1970: Deliverance’ (1972), Nashville’ (1975), All the Presidents Men’ (1976) şi Network’ (1976). Interpretarea personajului Lotso din „Toy Story 3” a fost de asemenea nominalizată.

Deși nu a câștigat, rolul lui din „Network” i-a adus o nominalizare la premiile Oscar la categoria „cel mai bun actor în rol secundar”.

Cine a fost Ned Beatty

Născut în Kentucky, Ned Beatty a debutat pe ecran în 1972, în „Delivrance” de John Boorman. Filmul cu John Voight şi Burt Reynolds a marcat pentru Ned Beatty debutul unei lungi cariere care a continuat până în 2013.

Cel mai apreciat rol în televiziune a fost cel al detectivului Stanley Bolander din drama „Homicide: Life on the Street’ la începutul anilor ’90. A fost invitat în serialul „M.A.S.H.”. Ned Beatty a jucat în peste 150 de filme și seriale de televiziune. Actorul era căsătorit cu Sandra Johnson și are opt copii.

