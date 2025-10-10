DOLIU la ISU Cluj! A murit plutonierul Bogdan Corovei

ISU Cluj este în doliu! Comunitatea pompierilor din Cluj trăiește un moment de profundă durere. Plutonierul Bogdan Corovei a murit!

Vestea că Bogdan Corovei, colegul și prietenul cunoscut de toți sub numele de „Coro”, nu mai este printre noi a căzut ca un fulger pentru cei care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Avea doar 47 de ani, dar în acești ani a reunit în jurul său mai multă recunoștință, respect și afecțiune decât mulți oameni reușesc într-o viață întreagă.

A murit plutonierul Bogdan Corovei

Plutonierul Bogdan Corovei a murit la 47 de ani. La o vârstă în care mulți se gândesc la viitor, se planifică și petrec timp cu familia și prietenii. Pentru Bogdan, această vârstă a fost oprită prea repede. Oamenii care l-au cunoscut îl descriu ca fiind, până în ultimele momente, același om calm, demn și cu un zâmbet blând care îl caracteriza.

Potrivit colegilor, în fiecare moment în care suna alarma, Bogdan era printre primii care se îmbarca și mergea la autospecială. Nu striga, nu dramatiza, dar toți știau că, dacă era „Coro” acolo, lucrurile erau în ordine. Plutonierul trăia fără discursuri mari, doar prin prezență, ajutor și loialitate. Colegii își amintesc cum reușea să aducă liniște chiar și în cele mai tensionate momente. Avea o vorbă bună pentru fiecare și un zâmbet care spunea mai mult decât orice discurs.

„Am aflat, cu mâhnire, despre trecerea la cele veșnice a colegului nostru din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Cluj-Napoca, plutonier adjutant șef Bogdan Corovei. Așa cum a spus și comandantul său, Coro nu a fost doar un simplu coleg. A fost un om cu suflet mare, mereu prezent acolo unde era nevoie. Cu zâmbetul lui, cu seriozitatea în momentele grele și cu dăruirea caracteristică unui adevărat pompier, a reușit să lase o amprentă profundă în inimile noastre. Bogdan s-a stins în urma unei lungi suferințe și lasă un gol care nu va fi umplut niciodată. Transmitem, în numele colectivului nostru, condoleanțe familiei îndurerate!”, a transmis ISU Cluj.

