Domeniul din Germania în care se caută 200.000 de angajați. Tinerii refuză să facă asta

De: Elisa Tîrgovățu 09/03/2026 | 09:39
Industria meșteșugărească din Germania se confruntă cu o criză acută de personal calificat. Conform estimărilor, sectorul are în prezent un deficit de aproape 200.000 de angajați, iar veniturile sunt așteptate să crească cu doar 1% în 2026.

Deși acest domeniu reprezintă una dintre coloanele de bază ale economiei și ale pieței muncii germane, companiile se confruntă cu tot mai multe dificultăți și presiuni. În același timp, tinerii nu par deloc atrași de acest sector, relatează publicația Blic.

Industrie afectată de lipsa forței de muncă

Potrivit datelor Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, finalul lunii decembrie 2025 s-a încheiat cu 119.565 locuri de muncă vacante în domeniul meșteșugăresc.

Chiar și așa, Centralna Asociație a Meșteșugarilor Germani (ZDH) estimează că necesarul real de angajați este mult mai mare, ajungând la aproape 200.000. Această cifră este ușor mai mică decât cea înregistrată în 2025, dar rămâne îngrijorătoare.

Președintele ZDH, Jörg Dittrich, a cerut guvernului de coaliție format din social-democrați și conservatori să grăbească aplicarea reformelor economice.

„Impulsurile actuale nu sunt suficiente pentru o redresare economică dinamică și sustenabilă. Anul acesta așteptăm un ritm mai rapid al reformelor, mai multă încredere în antreprenoriat și mai puțină birocrație”, a preciazt Dittrich.

Întreprinderile mici, cele mai afectate de criză

Potrivit ZDH, cele mai afectate de această criză sunt întreprinderile mici, cu cel mult patru angajați. Mulți proprietari sunt nevoiți să renunțe la afaceri deoarece nu găsesc persoane care să le preia sau din cauza presiunilor financiare și administrative tot mai mari. Taxele, contribuțiile sociale și costurile ridicate ale energiei fac tot mai dificilă menținerea profitabilității.

În același timp, sectorul meșteșugăresc se confruntă și cu o lipsă serioasă de ucenici. În 2025 au rămas neocupate 16.213 locuri de formare profesională, cu 2.900 mai puține decât în 2024. Chiar și așa, aproape unul din nouă locuri de ucenicie nu a fost ocupat.

Președintele Asociației Meșteșugarilor Bavarezi, Franz Xaver Peteranderl, a atras atenția că tinerii și familiile lor nu cunosc suficient oportunitățile pe care le oferă aceste meserii.

„Încă există o prejudecată larg răspândită față de carierele academice, care ascunde adevăratele nevoi ale pieței muncii”, a declarat Peteranderl.

