“Domnul Rimă” și Miss Planet 2019, discuții cu tunete și fulgere?! Avem filmările care vorbesc de la sine

Relația lui Flick cu Denisa Hodișan pare desprinsă din povești! Nu trece o zi fără ca cei doi soți să nu-și declare iubirea pe rețelele de socializare, însă… CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini care ar arăta că nu e totul numai lapte și miere în celebrul cuplu.

În weekend-ul care tocmai a trecut, Flick și soția lui au decis să profite de vreme și să iasă la o plimbare în parc. Nu singuri însă, ci cu animalul lor de companie. În Herăstrău era mult prea aglomerat, așa că cei doi soți au hotărât să stea la o terasă. S-au îndreptat spre bolidul lor de lux, iar ”furtuna” s-a iscat din senin.

În timp ce așteptau culoarea verde la semafor, între Flick și soția lui s-au petrecut momente tensionate. Nu se poate spune, cu exactitate, de la ce anume ar fi început divergențele, însă Denisa părea supărată foc! „Domnul Rimă” încerca, cu calm, să-i explice anumite lucruri scumpei sale soții, însă… șatena părea că nici măcar nu voia să-l privească în ochi pe partenerul ei de viață. Îmbufnată și încruntată, Denisa se uita posacă pe geam. Încercarea de a-și „calma” oarecum soția a dat greș, așa că Flick nici nu s-a mai ”sinchisit” să ofere alte explicații. A căscat de zor, uitând inclusiv de bunele maniere, de care și-a amintit… la final.

S-au împăcat ”în văzul lumii”

Într-un final, însă, Miss Planet 2019 a răbufnit și și-a spus ”of-ul”. Ascultător, Flick își aproba soția. Cu un ochi la ea și cu altul la semafor. Au găsit un loc de parcare, unde și-au lăsat mașina și s-au împăcat ”în văzul lumii”. E lesne de înțeles… în orice cuplu mai există și neînțelegeri pe ici, pe colo. Important este să nu-și pună amprenta asupra relației. (CITEȘTE ȘI: FLICK, PICANTERII DESPRE CUM A ÎNCEPUT RELAȚIA CU NOUA IUBITĂ, DENISA HODIȘAN: “NE APUCA 7 DIMINEAȚA LA TELEFON”)

Cu masca la purtător, i-au pus lesa cățelului și s-au luat de mână ca doi îndrăgostiți, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cei doi soți au dat rapid uitării momentul tensionat din mașină și s-au îndreptat spre terasă, acolo unde au petrecut timp de calitate.

Ulterior, s-au îndreptat spre casă și au continuat seria declarațiilor de iubire pe Instagram.

Flick și Denisa s-au căsătorit civil în Creta

Flick s-a căsătorit civil cu Denisa Hodișan, aleasa inimii sale, într-un cadru de poveste. Ceremonia a avut loc pe tărâm grecesc, în Creta. Nașii celor doi au fost Daniel Buzdugan și soția lui. Mireasa a optat pentru o rochie albă, accesorizată cu o coroniță. În mână, Denisa Hodișan a ținut un buchet superb de trandafiri albi. (CITEȘTE ȘI: FLICK ÎN HALAT ȘI MISS PLANET 2019 TOPLESS, SHOW EROTIC ÎN BALCONUL HOTELULUI, LA MARE. A MUȘCAT SENZUAL DIN MĂR, APOI…)

Nici Flick nu a fost mai prejos! Domnul Rimă a optat pentru o cămașă albă, cu pantaloni negri și pantofi sport. Iar fericirea li se putea observa, cu ușurință, pe chip! Cei doi radiau pentru că și-au unit destinele pentru totdeauna!

Flick și Denisa Hodișan au publicat fotografii de la căsătoria lor și au transmis un mesaj emoționant.

”De azi, în fiecare zi,

Am să îți țin în mână mâna

Și-am să te scriu în poezii

Din august, … pentru totdeauna!❤️”, au scris cei doi în dreptul fotografiilor.

S-au cununat religios în Oradea

După ce s-au căsătorit, în secret, în Creta… Flick și Denisa Hodișan s-au cununat religios. Omul de radio și aleasa inimii lui și-au dorit să facă acest lucru cât mai repede posibil, așa că au organizat totul până în cel mai mic detaliu.

Evenimentul a avut loc în Oradea și a fost unul restrâns și discret, având în vedere contextul actual. Alături de Flick și Denisa au fost familiile celor doi, prietenii apropiați și nașii. Denisa a purtat o rochie superbă de mireasă, pe care a decis să o liciteze pentru o cauză nobilă.

„Apropo de Trash The Dress, eu m-am gândit la gestul meu simbolic să facă fericit pe cineva și atunci o să fac Cash The Dress. O să licitez rochia. Nu vreau să o murdăresc pentru că e prea importantă pentru mine și prea prețioasă. Banii din urma licitației îi vom dona pentru o faptă bună”, a spus Denisa Hodișan pe Instagram.

Denisa Hodișan a câștigat titlul de Miss Planet 2019

Denisa Hodișan a fost desemnată Miss Planet 2019, iar, la scurt timp după ce a câștigat concursul de frumusețe, a transmis un mesaj. “Azi, am pus România în TOPUL Planetei!! 19.10.2019 Romania, reprezentată cu mândrie de către mine, a câștigat marele titlu MISS PLANET 2019!!! 🇷🇴♥️👑”, a scris Denisa pe pagina sa oficială de Facebook.

Renumita competiție a fost organizată în Tbilisi, Georgia. În cadrul unui interviu oferit după ceremonia de premiere, frumoasa româncă a mărturisit că se simte foarte mândră de ea însăși. (NU RATA ȘI: LA O LUNĂ DE LA NUNTĂ, MISS PLANET S-A TRANSFORMAT ÎN “BUBULINA GOSPODINA”. CE I-A GĂTIT LUI FLICK ÎN MIEZ DE NOAPTE)

“Mă simt foarte mândră de mine! Mai ales pentru că lucrez cu copiii şi îi ajut să ajungă în top, să fie cunoscuţi internaţional şi împreună promovăm România. Acum am demonstrat că fac un lucru bun, nu doar cu copiii, dar şi eu însămi.

(…) Când am avut interviul în faţa juriului, unde trebuie să-ţi faci o prezentare personală, pe care nu am pregătit-o de acasă, le-am spus că am 26 de ani şi ultimii zece de ani din viaţă mi i-am petrecut pe scenă. Simt că acesta este şi motivul pentru care m-am născut. Să fiu pe scenă. Şi în ultimii patru ani, am promovat genul acesta de modelling şi concursuri de miss cu copiii. Le-am spus membrilor din juriu că eu consider că am toate calităţile să câştig şi sper că şi ei cred la fel. Au fost de acord”, spunea soția lui Flick.

