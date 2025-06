Donald Trump i-a dat FATALA lui Elon Musk! De ce l-a forțat să plece de la Casa Albă și a „dat” în Tesla

Conflictul dintre președintele SUA, Donald Trump, și fostul său aliat de la Casa Albă, miliardarul Elon Musk, intră într-o nouă etapă. Asta după ce Musk a postat pe X un mesaj în care îl acuză pe Trump că ar fi implicat în dosarul Epstein, acesta fiind motivul, spune el, pentru care lista clienților nu a fost publicată.

Acuzația l-a deranjat pe Trump, așa cum era de așteptat, motiv pentru care președintele american a dat de înțeles că își va îndrepta toate armele împotriva fostului său aliat.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025