Donald Trump spune că SUA vor administra Venezuela. Ce spune despre un nou atac american

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut o conferință de presă în care a oferit detalii despre capturarea de către forțele americane a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro.

El a vorbit, totodată, și despre ce va urma după arestarea lui Maduro, care, alături de soția sa, au ajuns la New York, pentru a fi judecați, scrie USA Today.

În urma operațiunii, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor „conduce” Venezuela, dar nu a oferit detalii despre cum intenționează Administrația sa să facă acest lucru.

„Vom conduce țara până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”, a declarat Trump într-o conferință de presă de la Mar-a-Lago, Florida.

Trump a spus că Administrația sa stabilește cine va fi la conducerea țării. El a refuzat să o susțină pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025, pentru a conduce țara. De asemenea, el nu a oferit un calendar pentru cât timp vor conduce SUA țara, spunând că va fi „o perioadă de timp” în care vor reconstrui infrastructura Venezuelei. Mai mult, el a spus că mediul privat din SUA va ajuta la reconstruirea infrastructurii petroliere a țării.

Donald Trump spune că ar putea urma o nouă operațiune în Venezuela

Președintele american a mai declarat că țara sa este pregătită să lanseze un nou atac asupra țării sud-americane, dar că nu crede că acest lucru va fi necesar.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că țara sa a efectuat un „atac pe scară largă împotriva Venezuelei”, în urma căruia forțele americane „l-au capturat pe liderul țării, președintele Nicolas Maduro”, și pe soția sa.

Într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social, Donald Trump a confirmat atacul asupra capitalei Venezuelei, Caracas, în urma căruia Maduro ar fi fost capturat și transportat în afara țării.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac pe scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a transmis liderul american.

CITEȘTE ȘI:

SUA au atacat Venezuela. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupele americane