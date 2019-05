Dorian Popa a fost bătut? Ce s-a întâmplat cu artistul

Dorian Popa a reușit să își sperie fanii. Artistul a publicat o poză în care este zgâriat pe frunte, iar zeci de mesaje au început imediat să apară pe pagina acestuia.

Dorian Popa este o persoană liniștită, iar cei care îl urmăresc nu se așteptau la așa ceva. Artistul a pus pe pagina sa de Instagram o poză în care apare cu o zgârietură pe frunte, iar fanii au intrat imediat în panică.

„Ce s-a întâmplat, Johnule? / Cine te-a bătut? / Ți-au dat de te-au julit” i-au scris fanii, în comentarii.

Dorian Popa, totul despre drama vieții sale

Copilăria lui Dorian Popa a fost marcată de un eveniment dureros. Părinții săi s-au despărțit, iar de atunci Dorian a rămas doar cu mama lui. Deși tatăl său a făcut orice ca să-l atragă de partea sa, nu a reușit.

”El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama.

Mi-a zis că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a spus Dorian Popa la ”Acces Direct”.