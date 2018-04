Dorian Popa a făcut un apel disperat pentru o tânără care are șanse la viață: „Am leucemie! Pot fi salvată!”

Dorian Popa este unul dintre artiștii pe care mereu îl vedem cu zâmbetul pe buze și fericit. Astăzi, însă, el a avut un moment mai puțin fericit și a împărtășit tuturor motivul său de tristețe și disperare, totodată. Acesta are legătură cu o tânără care a fost diagnosticată cu o boală mortală. Artistul a lansat pentru ea un apel de ajutor și speră că nu vor fi puțini aceia care vor dona bani pentru aceasta.

Impresionat de povestea soției lui Virgil Georgescu, Dorian Popa a distribuit poza acesteia care se află pe un pat de spital pe Insta Story și e scrisă mărturisirea: „Am leucemie! Pot fi salvată!”. Pe imaginea emoționantă, cântărețul a scris trei mesaje în limba engleză: „Good vibes only (n.r.: Doar vibrații pozitive)”, „Send help (n.r.: Trimite ajutor)” și „The least we can do is help (n.r.: Cel puțin, noi putem ajuta)”. Gestul lui Dorian Popa a fost apreciat de mulți dintre fanii săi, dar și de internauți care au văzut întâmplător postarea sa.

Vă reamintim că artistul a participat la „Asia Express” împreună cu mama lui.

Dorian Popa s-a născut în 1988, în Constanţa. El este un actor de televiziune, compozitor, dansator și cântăreț român. A devenit cunoscut în 2011, odată cu apariția sa în serialul „Pariu cu viața” alături de colegii săi din „Lala Band”, unde l-a interpretat pe Andrei Anghel. Artistul se iubește de câțiva ani cu bruneta Claudia Iosif.