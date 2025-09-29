Dorin Cocoş, ADEVĂRUL despre dosarul de corupție “ANPR”! Ce acuzaţii îi aduce lui Gheorghe Stelian: „Stă pe terenuri și construcții de peste 150 de milioane”

Dorin Cocoș a fost invitat în emisiunea Dan Diaconescu Direct,acolo unde a lămurit cele mai cunoscute scandaluri în care a fost implicat. Fostul soț al Elenei Udrea a vorbit despre dosarul de corupție în care a fost implicat- cazul ANPR, unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de corupție din România.

Dosarul ANRP a zguduit România după ce procurorii DNA au descoperit cum terenuri erau supraevaluate, iar despăgubirile ajungeau la sume 60 de milioane de euro. Această sumă a fost stabilită în urma unei evaluări frauduloase a unui teren de aproximativ 13 hectare situat în zona Parcului Plumbuita din București, teren care, în realitate, valora mult mai puțin decât suma despăgubirii acordate.

Dorin Cocoș lămurește misterele din spatele dosarului ANPR la Dan Diaconescu

În urma anchetei, au fost identificate mai multe persoane implicate în această schemă de corupție, inclusiv Dorin Cocoș și Gheorghe Stelian, zis Stelu de la ANPR,precum și funcționari ai ANRP și oameni de afaceri. Deși unii dintre aceștia au fost condamnați în primă instanță, ulterior, în urma aplicării deciziilor Curții Constituționale privind prescripția faptelor, procesul penal a fost încheiat, iar pedepsele au fost anulate. Totuși, instanța a dispus confiscarea sumelor obținute ilegal, inclusiv 10 milioane de euro de la Dorin Cocoș. Invitat la Dan Diaconescu, fostul soț al Elenei Udrea a deslușit ce s-a întâmplat atunci în dosar, dar și cum au ajuns să i se pună lui în cârcă 10 milioane de euro, deși, susține el, banii au ajuns la alții.

Dorin Cocoș: Eu cred că domnu Stelu stă pe terenuri și construcții de peste 150 de milioane.

Dan Diaconescu: Le-a mai și multiplicat. A făcut 100 de milioane doar cu dumneavoastră

Dorin Cocoș: Păi știți ce mașini are? Are un Ferrari frumos, roșu și un Jeep Rolls-Royce

Dan Diaconescu: Toate luate din banii dumneavoastră?

Dorin Cocoș: Omul trăiește pe picior mare. O avea vreo mină de aur, cine știe.

Dan Diaconescu: Și când dumneavoastră l-ați ajutat pe el să facă 100 de milioane, el v-a dat măcar un comision? Cum se dă între prieteni?

Dorin Cocoș: A dat 10% spagă la cei din comisia ANRP. Mi-a trimis mesaj că o să dea la presă o hârtie. Vă dați seama? Să zicem că voiam să dăm la nu știu cine, nu știu cât. Nu e secret că am declarat în instanță tot.

Dan Diaconescu: Dumneavoastră sunteți celebru: Când v-a întrebat judecătorul când ați dat ultima dată un milion de euro, iar dvs ați zis că nu mai țineți minte.

Dorin Cocoș: Am zis: Ce inimă de securist! Cum să ții o listă 14 ani?! Nici cei de pe vremea lui Stalin nu țineau o listă 14 ani. Vă dați seama? O listă de care zicea el că o scrisesem eu. I-am zis: Dă-o la presă, măcar cu ocazia asta mă crede și pe mine onorata instanță că nu am luat eu banii aceia și i-a luat x, y,z. De asta nici nu îmi pasă ce scrie el că oricum am declarat în instanță ce s-a întâmplat cu ei și la DNA. Procurorul mi-a zis să scriu că doar nu îmi pune mie 10 milioane în cârcă și până la urmă am scris. Procurorul a scris acolo că prejudiciul cerut, semnat și de doamna Kovesi, eu au cerut 1.200.000 de euro, bani care într-adevăr au ajuns la mine. Onorata instanță mi-a pus 10 milioane în cârcă. Mi-a zis că nu contează că ăia au luat banii, ci că eu am cerut în numele lor.

