Dorin Goian a rămas dezamăgit după eșecul FCSB-ului cu Lyon! ,,Au fost momente cheie, diferența au făcut-o jucătorii lor”

Meciul FCSB-ului cu Lyon de la București a fost un prilej de speranțe nu doar pentru fanii roș-albaștrilor, ci și pentru unii dintre foștii jucători. Dorin Goian a sperat că echipa campioană a României va reuși un alt meci mare, dar până la urmă a recunoscut superioritatea francezilor în confruntarea de pe Arena Națională. Dorin a analizat pentru CANCAN cauzele care au dus la meciul pierdut de echipa patronată de Gigi Becali.

,,Meciul a fost unul greu, foarte dificil. Lyon este o echipă puternică, pentru mine a fost prima oară când i-am văzut în acest sezon. Francezii au o echipă foarte bună, mai ales de la mijloc în sus, au jucători cu mare calitate. Noi (n.r.- FCSB) dacă reaușeam să marcăm în primele 25 de minute, pentru că am fost peste ei și am început foarte bine meciul, am avut două ocazii și dacă reușeam să dăm măcar un gol poate altfel arăta tabela la finalul partidei. Diferența, cred eu, a făcut-o jucătorii lor de la mijloc în atac, erau foarte buni, au o calitate foarte bună.

E logic că se putea mai mult, pentru că atunci când primești al doilea gol, în minutul 86 și primești golul al treilea dintr-un contraatac… Vedeți ce înseamnă fotbalul, în loc să fie 2-2 la ocazia lui Dawa, dă bară, după care au ei contraatac și practic dau francezii golul al treilea și în mare parte au tranșat calificarea, pentru că este greu de spus că vom reuși în meciul retur să întoarcem cele două goluri diferență. Au fost momente cheie în meci. Dacă reușeam măcar să terminăm la egalitate, 1-1, încă păstrăm șanse de calificare de 50 la sută la meciul retur. Eram în cărți”, a declarat Dorin Goian în exclusivitate pentru CANCAN.

,,Francezii au avut totul sub control”

Fostul fundaș al echipei naționale a României nu prea mai crede că echipa patronată de Gigi Becali va reuși o minune la meciul retur.

,,Din punctul meu de vedere este greu să îi batem la ei acasă la două goluri diferență cel puțin, mai ales după ce am văzut la partida de pe Arena Națională, pentru că mi-a plăcut Lyon, o echipă care ieșea cu mingea pe faza de contrucție, fundașii lor nu se panicau deloc, păreau că au totul sub control.

FCSB trebuie să meargă să joace fotbal la Lyon, pentru că nu au nimic de pierdut, să riște acolo, pentru că până la urmă se pot întâmpla multe, dar toată atenția să fie îndreptată spre campionat, să reușească din nou să ia titlul„, a mai spus Goian. Acesta a comentat și declarațiile lui Gigi Becali, cel care a anunțat că la meciul retur FCSB va juca mai mult cu rezervele.

,,Dacă asta e strategia lor, noi nu prea avem multe de spus. Ei vor decide exact ce vor face în perioada următoare, cum vor aborda acel meci. Până la urmă, FCSB a fost o surpriză plăcută în Europa League. A fost echipa care ne-a ținut cu sufletul la gură. Eu zic că e bine, ținând cont că au fost doi ani de secetă în care nu prea aveam echipe în fazele superioare din Conference League sau Europa League. Să sperăm că va fi și mai bine în sezonul care va urma„.

,,Când am jucat împotriva lor, Lyon era mai puternică”

Dorin își pregătește acum meciul de retragere acasă, la Suceava, și își aduce aminte de meciul din Liga Campionilor pe care roș-albaștrii l-au jucat în anul 2008 chiar împotriva francezilor de la Lyon, scor 3-5, meci în care el a marcat unul dintre golurile bucureștenilor.

,,Când am jucat eu împotriva lor cred că erau mai puternici decât sunt acum. În acea perioadă, Lyon era campioana Franței și deja avea 5,6 campionate câștigate la rând. Ei jucau an de an în grupele Champions League, erau obișnuiți cu acea competiție, noi în schimb, eram debutanți în Champions League. Echipa franceză era mai puternică atunci„, a mai spus Dorin Goian.