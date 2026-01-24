Dorinel Umbrărescu readuce la viață una dintre cele mai vechi fabrici din România. Au început lucrările

Dorinel Umbrărescu a început lucrările de reabilitare a clădirii administrative din cadrul combinatului Oțelu Roșu. Zilele sunt numărate până la redeschiderea fabricii cu o istorie de peste două secole. Toate detaliile în articol.

Grupul UMB, controlat de omul de afaceri, a început lucrările pe data de 22 ianuarie 2026. Atunci s-a montat tâmplăria PVC la toate ferestrele de pe fațada clădirii. Procesul de reabilitare a „Casei Albe”, numele sub care este cunoscută structura, a fost împărtășit printr-un filmuleț pe canalul YouTube Natură și Infrastructură, dedicat proiectului.

„UMBRĂRESCU modernizează (și) ”CASA ALBĂ”! UMB Steel Oțelu Roșu, ianuarie 2026”, este titlul celei mai noi postări.

Dorinel Umbrărescu readuce la viață una dintre cele mai vechi fabrici din România

Grupul UMB, cel mai mare constructor de autostrăzi din România, a achiziționat combinatul siderurgic Oțelu Roșu din județul Caraș Severin prin intermediul firmei Eco Wind Power, în urma unei licitații. Prețul a fost de aproximativ 142 milioane de lei cu cheltuielile de procedură incluse.

Combinatul închis în anul 2012 ar urma să fie locul unde familia Umbrărescu ar vrea să investească câteva sute de milioane de lei pentru a-i reporni activitatea. Aici ar urma să se producă fier beton striat, sârmă și materiale destinate activității principale a UMB Group: construcția de drumuri, viaducte și poduri. Grupul AMB este angrenat în aproape toate șantierele de autostrăzi din România.

Combinatul este atestat documentar din 1796 și are o tradiție de peste 220 de ani, încă din perioada Imperiului Habsburgic. Structura a trecut prin mai multe modificări de-a lungul timpului, atât de proprietate cât și perioade de declin, care au dus la închiderea acesteia în anul 2012.

